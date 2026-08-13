高市早苗政府加速收緊外國人政策 恐致外國人才選擇其他亞洲國家｜搶人才

日本高市早苗政府加速收緊外國人政策，繼7月宣布大幅調高在留資格手續費，8月又公布提高取得永久居留權的門檻，不僅每年收入和年金的要求變得嚴格，連「申請人能否為日本帶來利益」，也將成重要審查條件。 時事通信社報道，法務大臣平口洋本月4日在記者會上表示，調整永久居留條件的審查標準，是希望能更確實地確認申請人「不會成為社會負擔」。 按照現行規定，要取得日本永久居留資格，大致要過三關：品行良好、有能力維持自己的生計，以及申請人取得永久居留資格符合日本的國家利益。

然而，新方案把門檻提高。每年收入方面，申請人需要達到「高於日本家庭平均年收入」的水平。此外，關於「符合國家利益」這一項，未來會要求申請人能「積極且具體地為日本帶來利益」。報道指，新規定預計從今年10月起陸續實施。其中，收入條件擬追溯至今年4月以後提出的申請，相當罕見。 高市早苗政府對收緊外國人政策如此「手起刀落」，引起法律界質疑。熟悉外國人問題的律師指宿昭一認為，政府只透過行政上的「指導方針」，就訂出幾乎和法律一樣嚴格的條件，有侵犯國會權限之嫌。

日本政府加快腳步調整外國人政策，原因之一是日本社會近年對外國人口快速增加的討論愈來愈多，尤其部分外國人領取生活補助、拖欠稅金或社會保險費等情況，引發日本民眾不滿。

不僅取得永久居留資格的門檻變高，今年4月，日本政府也收緊取得日本國籍的條件，把歸化所需的在留時間從「5年以上」增至「原則上10年以上」。永久居留申請費從10月起將大幅加至20萬日圓，是現在的20倍。 此外，高市早苗政府本月7日也討論是否對在日外國人口進行「量化管理」。截至2025年底，日本的在留外國人達到412萬5,395人，再創歷史新高。支持收緊政策的自民黨前閣僚認為，「外國人口增加速度太快，可能加深國民的排外情緒，因此需要設定更高的接納(在留)標準。」

然而，日本亦正面臨嚴重的人口老化，以及勞動人口減少問題，南韓等亞洲國家都在搶外國人才，如果日本的永久居留、歸化門檻愈來愈高，申請費又大幅上漲，也有人擔心，外國人才可能選擇其他國家定居。 立憲民主黨一名議員警告，「這樣下去，日本只會變得愈來愈沒有吸引力。如果外國人不選擇日本，經濟活動便會萎縮，社區的各種活動也將難以維持。」