普京首次登南千島群島宣示主權 日本強烈抗議傳召俄大使｜俄日關係

在日俄關係陷低谷之際，俄羅斯總統普京周四(13日)登上與日本有主權爭拗的南千島群島(日本稱北方四島)，宣示主權。俄媒發放照片報道，普京登上南千島群島最大島嶼、俄控制的伊圖魯普島(日本稱擇捉島)，視察一間水產品加工廠，品嘗了當地生產的魚子醬。報道指，這是普京首次登上南千島群島。日本外務大臣茂木敏充就普京登上伊圖魯普島提出強烈抗議，並傳召俄羅斯駐日大使諾茲德列夫。日本首相高市早苗亦舉行記者會，強烈抗議普京登上擇捉島，指北方四島無論在歷史上還是國際法上都是日本的「固有領土」，對普京此舉「絕對無法接受」。她續稱，普京此舉進一步惡化了日本民眾對俄羅斯的看法，也讓中長期內恢復兩國關係變得困難。

俄日關係｜梅德韋傑夫任俄總統時曾登島 伊圖魯普島約有7,000人口，除了參觀水產品加工廠，普京還視察了島上的學校和醫院。他又會見薩哈林州州長利馬連科時，探討了地區經濟發展問題，包括盧布匯率變動對地方經濟的影響等。據塔斯社報道，這是普京首次登上南千島群島。這表示普京過去任總統和總理時從未登上該群島。俄領導人其實曾多次登島，梅德韋傑夫曾4次登島，一次以總統身份，3次以總理身份。現任俄總理米舒斯京也視察過南千島群島。普京則是第二位登島總統。

俄日關係｜普京言明不滿日本支持烏克蘭 普京近日在俄西伯利亞和遠東地區進行考察，到訪伊圖魯普島前一天，在薩哈林州首府南薩哈林斯克登上俄太平洋艦隊旗艦「瓦良格」號導彈巡洋艦，觀摩太平洋艦隊演習，並與艦隊司令等高級軍官舉行會議。他在會上表示，目前確保俄國家安全的任務主要通過對烏克蘭特別軍事行動完成，俄還要確保所有邊境和領土的安全。普京在觀摩太平洋艦隊演習期間亦表示，俄方曾與日本已故前首相安倍晉三等領導人建立了建設性關係，但後來日方對俄立場發生變化。這種變化並非俄方引發，日方在未深入探究俄烏衝突根源的情況下，對俄方實施了制裁。

普京還提到，日本依然對南千島群島有領土主權訴求，而「南千島群島的歸屬已在二戰後的國際文件中得到確認，這是二戰後形成的既成事實」，俄羅斯擁有南千島群島主權。因在南千島群島的歸屬問題上存在爭議，二戰結束至今，俄日兩國仍未締結和平條約。日本在俄烏衝突問題上譴責和制裁俄羅斯，使雙方爭議島嶼相關問題談判中斷。