不聽勸告肉眼睇日食 英網民爭相自爆「眼好痛」醫生：可能永久受損(有片)

當專家千叮萬囑不要直視日食時，不少人仍然不知，又或以為自己會是例外。歐洲日前出現被形容為一代人以來最精彩的日食，英國有不少民眾外出觀賞，但因觀看日蝕用的眼鏡供不應求，部分民眾竟直接用肉眼觀看太陽，事後不少人在社交平台「自首」，稱自己因此出現眼痛、視力模糊等症狀，成為另類警世教材。
「我只係望咗一眼」然後開始擔心會失明
TikTok上近日出現大量相關影片，不少網民後悔莫及地講述自己觀看日食後的狀況，其中一名網民坦言：「我盯着它，眼睛痛得要命。這是一種我從未感受過的感覺，我覺得自己快要失明了。」
另一名網民則表示，自己只是「快速偷看了一眼，以為不會有事」，但之後已出現頭痛及視力模糊。還有人留言稱：「不是開玩笑的，我直接看了日食，現在我視野正中央出現一大片紅色殘影！」
社交平台X上同樣有大批類似分享。有網民發文表示：「看了日食約5秒，現在不停看到光斑，也許大家之前說會傷害眼睛並非誇張……」。
醫生慨嘆民眾抱著「偷看幾秒應該沒事」的心態冒險。英國皇家眼科醫生學院(Royal College of Ophthalmologists)院長兼眼科顧問醫生Mohamed Elalfy指，直接觀看日食期間的太陽，可能損害視網膜，尤其是負責中央清晰視力的黃斑區，「這是因為太陽輻射會透過眼睛的天然光學結構，聚焦到視網膜上一個非常細小的範圍內，引發光化學反應；若曝露時間較長，更可能對視網膜細胞造成熱損傷。」
英媒指日食當晚，在Google搜尋「eyes hurt」(眼睛痛)的次數較去年同期暴增5,000%；而「eye damage」(眼睛受損)的搜尋量亦按周上升700%。