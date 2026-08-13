不聽勸告肉眼睇日食 英網民爭相自爆「眼好痛」醫生：可能永久受損(有片)

當專家千叮萬囑不要直視日食時，不少人仍然不知，又或以為自己會是例外。歐洲日前出現被形容為一代人以來最精彩的日食，英國有不少民眾外出觀賞，但因觀看日蝕用的眼鏡供不應求，部分民眾竟直接用肉眼觀看太陽，事後不少人在社交平台「自首」，稱自己因此出現眼痛、視力模糊等症狀，成為另類警世教材。

「我只係望咗一眼」然後開始擔心會失明

TikTok上近日出現大量相關影片，不少網民後悔莫及地講述自己觀看日食後的狀況，其中一名網民坦言：「我盯着它，眼睛痛得要命。這是一種我從未感受過的感覺，我覺得自己快要失明了。」