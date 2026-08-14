千葉暴雨｜日本關東地區暴雨至少4死　成田機場對外交通癱瘓至少7千人滯留

日本受到暖濕氣流與冷空氣影響，包括東京在內的日本關東地區，出現暴雨， 多條道路水浸。千葉縣有至少4人死亡，1人下落不明。大雨下多個車站嚴重水浸，成田機場對外交通更癱瘓，氣象廳形容這場暴雨是幾十年一遇的重大危險。

日本氣象廳昨晚向18個市發出最高的5級大雨特別警報。多處錄得破紀錄的降雨量，其中千葉市中央區1小時錄得超過115毫米，幾乎是往年整個8月份的降雨量。大雨亦影響電力供應，千葉縣有超過4.6萬戶停電。特大暴雨下，千葉、茨城及埼玉3個縣一度共有超過23萬人收到疏散指示。大雨下，JR千葉站有瓦遮頭也都避不到雨。同市的JR蘇我站路軌水浸猶如河道，多條列車線路要減班，甚至一度局部停駛，包括來往成田機場的JR列車和京成電鐵。JR成田特快列車今日早上仍然停駛，直到下午3時；京成電鐵連接成田機場到東京市中心的服務，在早上回復服務，但指班次會有延誤；JR連接千葉和東京的中央總武、總武快速和武藏野線，則維持正常服務。