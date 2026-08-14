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國際
出版：2026-Aug-14 09:43
更新：2026-Aug-14 09:43

千葉暴雨｜日本關東地區暴雨至少4死　成田機場對外交通癱瘓至少7千人滯留

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日本關東地區暴雨至少4死，成田機場對外交通癱瘓至少7千人滯留。(X/Thai__Suki)

日本關東地區暴雨至少4死，成田機場對外交通癱瘓至少7千人滯留。(X/Thai__Suki)

日本受到暖濕氣流與冷空氣影響，包括東京在內的日本關東地區，出現暴雨， 多條道路水浸。千葉縣有至少4人死亡，1人下落不明。大雨下多個車站嚴重水浸，成田機場對外交通更癱瘓，氣象廳形容這場暴雨是幾十年一遇的重大危險。

日本氣象廳昨晚向18個市發出最高的5級大雨特別警報。多處錄得破紀錄的降雨量，其中千葉市中央區1小時錄得超過115毫米，幾乎是往年整個8月份的降雨量。大雨亦影響電力供應，千葉縣有超過4.6萬戶停電。特大暴雨下，千葉、茨城及埼玉3個縣一度共有超過23萬人收到疏散指示。大雨下，JR千葉站有瓦遮頭也都避不到雨。同市的JR蘇我站路軌水浸猶如河道，多條列車線路要減班，甚至一度局部停駛，包括來往成田機場的JR列車和京成電鐵。JR成田特快列車今日早上仍然停駛，直到下午3時；京成電鐵連接成田機場到東京市中心的服務，在早上回復服務，但指班次會有延誤；JR連接千葉和東京的中央總武、總武快速和武藏野線，則維持正常服務。

成田機場向旅客派發睡袋、餅乾和水。(X/Thai__Suki)

成田機場向旅客派發睡袋、餅乾和水。(X/Thai__Suki)

成田機場一度有約7000人滯留

大雨下期間，成田機場對外交通癱瘓，導致大批旅客滯留在客運大樓，餐廳同便利店都排大隊，機場向旅客派發餅乾、水及睡袋應急。有身處成田機場的港人說，黃昏打算出市區時發現對外交通因大雨癱瘓，連附近酒店都爆滿。港旅客陳小姐：「最壞打算是在機場過夜，希望明早(14日)恢復，希望不會恢復不了，走不到，沒想今次會如此嚴重，猶如癱瘓整個機場。現在似乎除了等待恢復之外，也別無他法。」截至凌晨4時，成田機場航站樓約7,000人滯留。

日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」，成田機場形同「陸上孤島」，大約7000人滯留過夜頓成「機場難民」。機場方面向旅客派發睡袋、水及食物(X) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」，成田機場形同「陸上孤島」，大約7000人滯留過夜頓成「機場難民」。機場方面向旅客派發睡袋、水及食物(X) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」，成田機場形同「陸上孤島」，大約7000人滯留過夜頓成「機場難民」(X) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」，成田機場形同「陸上孤島」，大約7000人滯留過夜頓成「機場難民」。機場方面向旅客派發睡袋、水及食物(X) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」，成田機場形同「陸上孤島」，大約7000人滯留過夜頓成「機場難民」。機場方面向旅客派發睡袋、水及食物(X) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，多處道路積水及發生山泥傾瀉，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」(路透社) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」(新華社) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，多處道路積水及發生山泥傾瀉，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」(路透社) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，多處道路積水及發生山泥傾瀉，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」(路透社) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，多處道路積水及發生山泥傾瀉，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」(路透社) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」(新華社) 日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，多處道路積水及發生山泥傾瀉，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」(X)

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