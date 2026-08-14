日本暴雨千葉縣水浸增至8死　逾7000人疏散（更新）

【16:00更新】日本關東的暴雨，在千葉縣造成的水浸，至今增至8人死亡，日本氣象廳宣布將災難命名為「令和8年8月千葉豪雨」。其中多名死者是被困車內時遇難。當中包括1名40多歲男子在千葉市的中央區被困在車內，救出時證實死亡。而同區亦有一名60多歲的女性遺體被發現在一條道路淹浸的現場。另外在若葉區有1人被洪水沖走，消防人員趕到後證實1名60多歲女性死亡。在柏市，1名60多歲女子在一輛遭洪水圍困的車內，獲救後送院證實死亡。而在同縣的市川市及八千代市各有1人死亡，佐倉市2人死亡。

截千葉已發出第5級的暴雨特別警報以及山泥傾瀉警報。至今早上午6時，千葉市39個地方共開設359個避難所，並有7,400人入住。截至上午10時，千葉市過去24小時錄得367亳米雨量，是有紀錄以來最多，亦是平常當地8月雨量的3倍。佐倉市至上午9時50分，錄得259亳米雨量，亦是有紀錄8月最高雨量。茂原市亦有247.5亳米，是8月份平常雨量的2倍以上，我孫子市、館山市、船橋市均超過210亳米，亦創有關市內8月的雨量紀錄。 日本防衛省應千葉縣知事要求，到JR蘇我站周圍派出自衛隊人員，護送被困的約4,000人離開。至上午6時45分，當局已派出巴士接送到附近的千葉縣文化大樓暫避。

日本受到暖濕氣流與冷空氣影響，包括東京在內的日本關東地區，出現暴雨， 多條道路水浸。千葉縣有至少4人死亡，1人下落不明。大雨下多個車站嚴重水浸，成田機場對外交通更癱瘓，氣象廳形容這場暴雨是幾十年一遇的重大危險。 NEX全日停駛 Skyliner服務延誤 日本氣象廳昨晚向18個市發出最高的5級大雨特別警報。多處錄得破紀錄的降雨量，其中千葉市中央區1小時錄得超過115毫米，幾乎是往年整個8月份的降雨量。大雨亦影響電力供應，千葉縣有超過4.6萬戶停電。特大暴雨下，千葉、茨城及埼玉3個縣一度共有超過23萬人收到疏散指示。大雨下，JR千葉站有瓦遮頭也都避不到雨。同市的JR蘇我站路軌水浸猶如河道，多條列車線路要減班，甚至一度局部停駛，包括來往成田機場的JR列車和京成電鐵。JR成田特快列車NEX今日全日仍然停駛，直到下午3時；京成電鐵連接成田機場到東京上野的Skyliner列車，在早上回復服務，但指班次會有延誤；JR連接千葉和東京的中央總武、總武快速和武藏野線，則維持正常服務。

成田機場一度有約7000人滯留 大雨下期間，成田機場對外交通癱瘓，導致大批旅客滯留在客運大樓，餐廳同便利店都排大隊，機場向旅客派發餅乾、水及睡袋應急。有身處成田機場的港人說，黃昏打算出市區時發現對外交通因大雨癱瘓，連附近酒店都爆滿。港旅客陳小姐：「最壞打算是在機場過夜，希望明早(14日)恢復，希望不會恢復不了，走不到，沒想今次會如此嚴重，猶如癱瘓整個機場。現在似乎除了等待恢復之外，也別無他法。」截至凌晨4時，成田機場航站樓約7,000人滯留。