日本關東地區暴雨至少4死　成田機場對外交通癱瘓至少7千人滯留

日本受到暖濕氣流與冷空氣影響，包括東京在內的日本關東地區，出現暴雨， 多條道路水浸。千葉縣有至少4人死亡，1人下落不明。大雨下多個車站嚴重水浸，成田機場對外交通更癱瘓，氣象廳形容這場暴雨是幾十年一遇的重大危險。
日本氣象廳昨晚向18個市發出最高的5級大雨特別警報。多處錄得破紀錄的降雨量，其中千葉市中央區1小時錄得超過115毫米，幾乎是往年整個8月份的降雨量。大雨亦影響電力供應，千葉縣有超過4.6萬戶停電。特大暴雨下，千葉、茨城及埼玉3個縣一度共有超過23萬人收到疏散指示。大雨下，JR千葉站有瓦遮頭也都避不到雨。同市的JR蘇我站路軌水浸猶如河道，多條列車線路要減班，甚至一度局部停駛，包括來往成田機場的JR列車和京成電鐵。JR成田特快列車今日早上仍然停駛，直到下午3時；京成電鐵連接成田機場到東京市中心的服務，在早上回復服務，但指班次會有延誤；JR連接千葉和東京的中央總武、總武快速和武藏野線，則維持正常服務。
成田機場一度有約7000人滯留
大雨下期間，成田機場對外交通癱瘓，導致大批旅客滯留在客運大樓，餐廳同便利店都排大隊，機場向旅客派發餅乾、水及睡袋應急。有身處成田機場的港人說，黃昏打算出市區時發現對外交通因大雨癱瘓，連附近酒店都爆滿。港旅客陳小姐：「最壞打算是在機場過夜，希望明早(14日)恢復，希望不會恢復不了，走不到，沒想今次會如此嚴重，猶如癱瘓整個機場。現在似乎除了等待恢復之外，也別無他法。」截至凌晨4時，成田機場航站樓約7,000人滯留。
Heavy rains have triggered a major emergency across Chiba Prefecture, causing widespread flooding and landslide risks as record-breaking rainfall batters the region.— 由仁アリン Arin Yuni (@Arin_Yumi) August 13, 2026
Level 5 emergency warnings, the highest level on Japan’s disaster alert system, indicating an imminent threat to… pic.twitter.com/icrmY697Wa