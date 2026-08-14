2010年以來首見　美國3州同日執行死刑

美國田納西州、阿拉巴馬州與奧克拉荷馬州於當地時間周四(13)同日執行死刑。這將是美國自2010年1月以來，首度在單日之內對3名囚犯執行死刑。死刑資訊中心(DPIC)執行主任Robin Maher指出，一日之內執行3宗死刑極為罕見，雖然這在很大程度上只是排程上的巧合，但反映出美國少數特定州正推高死刑執行數量的趨勢。
奧克拉荷馬州伏法的死囚為70歲的Carlos Cuesta-Rodriguez，他因2003年槍殺43歲女友Olimpia Fisher被判死刑，日前他也向假釋委員會表明「不希望獲得寬赦」。他在州立監獄接受注射死刑，於中央時區上午10時13分被宣告死亡。田納西州66歲的Anthony Darrell Hines因1985年刺殺旅館54歲女清潔工被判處死刑，於中央時區上午10時43分執行注射死刑。阿拉巴馬州42歲的Jeremy Williams因2021年性侵並殺害5歲女童Kamarie Holland，他認罪並主動要求執行死刑，於同日晚間處決。
美國死刑執行個案有增加趨勢
報道指，一天內執行3宗死刑純屬巧合，但反映美國死刑執行個案不斷增加的趨勢。2025年，美國11個州共處決了47人，是自2009年以來的最高數字。加上13日的死刑，今年已有22名囚犯被處決，另有近12人計劃被執行死刑。上一次同一天執行3宗死刑是在2010年1月7日，當時路易斯安那州、俄亥俄州和德州分別處決了囚犯。2018年也曾計畫在同一天執行3宗死刑，隨後其中一名德州男囚犯獲得暫緩執行，以及阿拉巴馬州監獄在靜脈輸液管方面出現問題，最終當日只有一宗死刑執行。