2010年以來首見　美國3州同日執行死刑

美國田納西州、阿拉巴馬州與奧克拉荷馬州於當地時間周四(13)同日執行死刑。這將是美國自2010年1月以來，首度在單日之內對3名囚犯執行死刑。死刑資訊中心(DPIC)執行主任Robin Maher指出，一日之內執行3宗死刑極為罕見，雖然這在很大程度上只是排程上的巧合，但反映出美國少數特定州正推高死刑執行數量的趨勢。

奧克拉荷馬州伏法的死囚為70歲的Carlos Cuesta-Rodriguez，他因2003年槍殺43歲女友Olimpia Fisher被判死刑，日前他也向假釋委員會表明「不希望獲得寬赦」。他在州立監獄接受注射死刑，於中央時區上午10時13分被宣告死亡。田納西州66歲的Anthony Darrell Hines因1985年刺殺旅館54歲女清潔工被判處死刑，於中央時區上午10時43分執行注射死刑。阿拉巴馬州42歲的Jeremy Williams因2021年性侵並殺害5歲女童Kamarie Holland，他認罪並主動要求執行死刑，於同日晚間處決。