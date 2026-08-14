汶萊蘇丹褫奪新抱王室頭銜　指其行為「有失身分」

汶萊王室爆發罕見風波。汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）下令，撤銷新抱拉比阿圖阿達維雅（Pengiran Raabi'atul Adawiyyah）的所有王室頭銜，理由是她被指有「不符合王室成員身分」的行為。
現年33歲的拉比阿圖阿達維雅被指對現年80歲的蘇丹表現不敬，但王室並未公布她究竟做了甚麼，也未說明引發這項處分的具體事件。
被指對蘇丹不敬 無說明具體因由
汶萊王室大內侍從辦公室（Office of the Grand Chamberlain）發布公告指出，撤銷頭銜是依照蘇丹本人下達的王室命令執行，原因是拉比阿圖阿達維雅的行為，被認定不符合王室成員配偶應有的身分與規範。
拉比阿圖阿達維雅於2015年與蘇丹之子阿都馬力王子（Prince Abdul Malik）結婚，兩人在王宮舉行為期10天的豪華婚禮。兩人育有4名女兒，分別為10歲的穆蒂亞公主（Princess Muthee'ah）、8歲的法蒂雅公主（Princess Fathiyyah）、6歲的卡利莎公主（Princess Khaalishah），以及年僅16個月的納比拉公主（Princess Nabeelah）。
兒子及孫子維持頭銜
值得注意的是，雖然母親遭撤銷王室頭銜，但4名女兒的王室身分並未受到影響，仍保有原有地位。阿都馬力王子則是汶萊王位第四順位繼承人。
哈桑納爾自1984年汶萊脫離英國獨立後，一直兼任蘇丹與首相，是全球在位時間最長的現任君主之一。此次王室罕見公開撤銷成員頭銜，因官方未說明具體違規行為，也讓事件原因引發外界關注。
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