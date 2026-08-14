汶萊蘇丹褫奪新抱王室頭銜　指其行為「有失身分」

汶萊王室爆發罕見風波。汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）下令，撤銷新抱拉比阿圖阿達維雅（Pengiran Raabi'atul Adawiyyah）的所有王室頭銜，理由是她被指有「不符合王室成員身分」的行為。

現年33歲的拉比阿圖阿達維雅被指對現年80歲的蘇丹表現不敬，但王室並未公布她究竟做了甚麼，也未說明引發這項處分的具體事件。

被指對蘇丹不敬 無說明具體因由

汶萊王室大內侍從辦公室（Office of the Grand Chamberlain）發布公告指出，撤銷頭銜是依照蘇丹本人下達的王室命令執行，原因是拉比阿圖阿達維雅的行為，被認定不符合王室成員配偶應有的身分與規範。