伊朗局勢｜美國揚言長期海上封鎖　恐加劇石油供應問題

美伊衝突持續升溫，美國政府13日表示，美軍有能力對伊朗實施「無限期」海上封鎖，並將進一步加大對德黑蘭的經濟壓力。路透社報道，在美伊停火談判陷入僵局之際，全球石油供應持續下滑，中東地區緊張情勢也同步升高。 美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，美國海軍可透過艦艇輪替，長期維持對伊朗的海上封鎖。他指出，美軍目前具備足夠軍力，可以持續執行相關任務，並藉此對伊朗施加經濟壓力。 伊攻擊部分油輪 美國此前曾短暫解除封鎖，但隨着局勢惡化再度恢復。伊朗則持續加強對霍爾木茲海峽的控制，並攻擊部分油輪，其中包括兩艘阿拉伯聯合酋長國相關船隻，使這條全球重要能源運輸通道的航運量大幅下滑。

伊朗方面要求美國解除制裁、解凍遭凍結資產，作為重新開放霍爾木茲海峽的條件。由於雙方談判遲遲未能取得突破，海峽航運恢復正常的前景仍不明朗。

美國燃料價格高漲 國際能源署（IEA）預估，2026年全球石油供應量可能減少約430萬桶、降幅約4%，供需缺口進一步擴大；中東衝突及霍爾木茲海峽運輸受阻，是造成供應大幅下滑的主要因素之一。 此外，伊朗支持的也門胡塞武裝也被指持續對沙特阿拉伯石油基礎設施發動攻擊，使市場更加擔憂衝突可能進一步擴大，並對全球能源供應造成更大衝擊。 路透社指出，美國總統特朗普目前面臨國內燃料價格高漲的壓力，在11月期中選舉前，能源價格與經濟影響也成為政府處理伊朗戰事的重要考量。特朗普因此傾向透過經濟及海上封鎖手段持續施壓伊朗，同時避免進一步擴大軍事行動。