穀倉凌晨起火　勉強收養的寵物鵝尖叫警報救全家(開聲/有片)

美國德州一戶人家深夜時突然被一陣異常響亮的叫聲吵醒，原來是家中所養4個月大寵物鵝發出的叫聲，主人被驚醒後，意外發現自家穀倉失火，迅速拉來水管滅火，成功將火撲滅，事後驚歎當初勉強收養的寵物鵝，竟然救下一家人的命。

綜合報道，事發於4日凌晨1時許，在德州本德堡(Fort Bend)一戶農場家庭，男主人Bert Gerber憶述當日情況，原本在睡夢中的他，突然被寵物鵝「Goosey」既響亮又怪異的叫聲吵醒，由於Goosey平時都很安靜，令他感到不尋常，決定起床查看。Bert家中的監察錄影顯示，Goosey站在發生火災的穀倉前，發出急促的叫聲，聲音響亮得如警報，叫聲亦令人意想不到。Bert說：「我看到大火後，立刻抓著一條水管衝出去，如果我沒被叫醒，火勢再遲幾分鐘就會失控」。