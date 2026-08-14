山火逼近無奈放生3隻驢　災後驚見奇蹟生還等回家(有片)

西班牙山火持續，至今共有東部及西南部兩個大火場，約有20萬公頃土地遭到山火燒毀，早前西北部一位農婦為了逃離迅速蔓延的火焰，未及轉移她心愛的3隻驢仔，被逼將牠們放歸野外留一線生機。大火過後，卻驚喜發現3隻驢仔不僅活著，還在農場不遠處正等待回家，令農婦喜極而泣。

綜合報道，涉事牧場「Granja Salcedillo」位於薩亞戈(Sayago)上月尾遭受山火逼近，牧場女主人與家人倉促轉移大批羊和牛，但大火洶湧未能及時轉移她心愛的3隻驢仔，她不得不做出一個艱難的決定，但她相信與其把牠們困在圍欄，放生牠們的生存機會會更高，因此將牠們放歸野外，她亦因此險些葬身火海。