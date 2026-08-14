山火逼近無奈放生3隻驢　災後驚見奇蹟生還等回家(有片)

西班牙山火持續，至今共有東部及西南部兩個大火場，約有20萬公頃土地遭到山火燒毀，早前西北部一位農婦為了逃離迅速蔓延的火焰，未及轉移她心愛的3隻驢仔，被逼將牠們放歸野外留一線生機。大火過後，卻驚喜發現3隻驢仔不僅活著，還在農場不遠處正等待回家，令農婦喜極而泣。
綜合報道，涉事牧場「Granja Salcedillo」位於薩亞戈(Sayago)上月尾遭受山火逼近，牧場女主人與家人倉促轉移大批羊和牛，但大火洶湧未能及時轉移她心愛的3隻驢仔，她不得不做出一個艱難的決定，但她相信與其把牠們困在圍欄，放生牠們的生存機會會更高，因此將牠們放歸野外，她亦因此險些葬身火海。
牧場：無論多麼黑暗或絕望 總會有一線希望
牧場於7月30日分享影片顯示，大火平息後，女主人返回牧場尋找3隻驢仔，眼前的景像已面目全非，幾乎無法辨認，目之所及皆被夷為平地，由於擔心驢子可能已經遇難，女主人集中在被燒毀的農場廢墟中搜尋。詎料三頭驢仔不僅沒有死、沒有分散，還在牧場附近的一堵古老石牆後聚在一起，凝望牧場，似乎等著回家，牠們僅受輕傷，令女主人喜極而泣：「謝謝你們還活著！孩子們，我太高興了，我真慶幸你們平安無事！」女主人更跟牠們說：「我們一起回家吧。」牧場表示，雖然將現在的景色與以前相比令人痛苦，但他們會耐心等待大自然恢復生機。無論情況多麼黑暗或絕望，總會有一線希望。山火幾乎燒毀了這家人的一切，但驢仔們會指引他們走向光明。