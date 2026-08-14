賤男車尾綁狗拖行　粗暴扯耳塞車尾箱惹公憤(有片)

洪都拉斯科爾特斯省早前發生一宗令人髮指的虐待動物事件。一名男子駕駛私家車將一隻狗狗拖行，當有途人看不過眼試圖勸止時，男子更粗暴地抓住狗狗的耳朵，將牠抽起塞入車尾箱。冷血行為被人拍下並上載網上，隨即引發當地全民憤怒，紛紛舉報。警察接獲舉報後迅速行動，將涉案司機拘捕處罰，並將狗狗沒收，更現狗狗瘦骨嶙峋，有營養不良及受傷情況。

綜合報道，事發於1日在科爾特斯省的喬洛馬市(Choloma)，有駕駛者發現前方有一隻狗狗被人用鏈條綁在車尾拖行，網上影片顯示，狗狗明顯已被拖行一段距離，已虛弱在力躺在地上，身體被拖行與水泥路直接磨擦，就連路邊狗狗都走上前查看牠的情況，沿途有司機嘗試響按叫喚司機，直至有司機上前敲車門勸止，那私家車的男司機落車，竟然當眾揪著狗狗的一隻耳朵，嘗試粗暴地把牠秤上車尾箱，只是狗狗有一定體重，男司機才抱牠進車尾箱。男司機的冷血舉動被拍下傳到網上，隨即引起強烈譴責和憤怒，當中不少人直接向警方舉報。