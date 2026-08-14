美國華府二戰紀念碑遭惡意破壞　噴泉冒大量泡沫

美國華府國家廣場上的二戰紀念碑8月13日遭蓄意破壞，不明人士將大量肥皂水倒入紀念碑噴泉，造成泡沫竄升高數英尺，同時在紀念碑上以紅色噴漆寫下「Clean Hands Dirty $」字樣，事件令官方強烈譴責。
這座紀念碑是為紀念二戰期間服役及犧牲的美國軍人而設，噴泉則象徵盟軍在大西洋戰場擊敗納粹德國的勝利。此次遭破壞後，現場可見大量泡沫從噴泉中湧出，警方拉起封鎖線。
塗鴉寫上「Clean Hands Dirty $」
目前尚不清楚破壞者身分，也無法確認「Clean Hands Dirty $」這段文字的具體含義。美國國家公園警察已抵達現場展開調查，當局表示將追查涉案人士。
美國內政部發言人Cody Sargent強烈譴責事件，形容破壞行為「令人厭惡」，並表示在紀念二戰英雄的場所進行破壞「令人不齒」，國家公園管理局將負責清理現場，政府也將設法找出涉案者。
事件也引發到訪民眾不滿。一名華府居民表示，看到紀念碑遭到破壞令人震驚；另一名來自新澤西州的遊客則感嘆，如今無法好好參觀這座紀念場所。
協助維護二戰紀念碑的非營利組織「國家二戰紀念碑之友」也發表聲明指出，美國有許多地方可以表達意見、進行辯論或提出不同看法，但紀念那些服役及戰死者的國家紀念場所，不應被當成塗鴉破壞的畫布。
報道指出，事件並非近期華府國家地標遭破壞的首例。鄰近的林肯紀念堂倒影池近期也傳出遭人破壞泳池襯層；今年6月，華盛頓紀念碑草坪則曾遭人利用化學物質留下「86 47」字樣，引發外界對國家地標安全及維護問題的關注。
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