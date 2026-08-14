美國華府二戰紀念碑遭惡意破壞　噴泉冒大量泡沫

美國華府國家廣場上的二戰紀念碑遭人蓄意破壞。（圖／美聯社）

美國華府國家廣場上的二戰紀念碑8月13日遭蓄意破壞，不明人士將大量肥皂水倒入紀念碑噴泉，造成泡沫竄升高數英尺，同時在紀念碑上以紅色噴漆寫下「Clean Hands Dirty $」字樣，事件令官方強烈譴責。

這座紀念碑是為紀念二戰期間服役及犧牲的美國軍人而設，噴泉則象徵盟軍在大西洋戰場擊敗納粹德國的勝利。此次遭破壞後，現場可見大量泡沫從噴泉中湧出，警方拉起封鎖線。

塗鴉寫上 「Clean Hands Dirty $」

目前尚不清楚破壞者身分，也無法確認「Clean Hands Dirty $」這段文字的具體含義。美國國家公園警察已抵達現場展開調查，當局表示將追查涉案人士。