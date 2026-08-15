日本防相參拜靖國神社　首相高市早苗僅獻祭祀費

8月15日是日本二戰終戰81周年，日本防衛大臣小泉進次郎前往靖國神社參拜，至於備受矚目的日本首相高市早苗，並未親自前往參拜，而以自民黨總裁身分自費獻上「玉串料」（祭祀費用）。
日媒《共同網》報道，小泉進次郎成為繼2024年木原稔之後，再次在終戰日參拜的現任防衛大臣。與此同時，多名內閣成員及自民黨高層也陸續前往參拜，包括兼任沖繩及北方領土事務擔當大臣的黃川田仁志、自民黨幹事長鈴木俊一、以及跨黨派議員聯盟等，皆前往參拜。
赴戰歿者墓苑獻花
至於高市早苗並未親自前往參拜，而是以自民黨總裁身分自費獻上「玉串料」，並安排前往東京都千鳥淵戰歿者墓苑獻花致意。報道指出，值得注意的是，高市過去曾多次在擔任閣員期間，於終戰日以及春、秋兩季例行大祭期間參拜靖國神社。然而在即將接任首相前，她在2025年10月秋季例行大祭及2026年4月春季例行大祭期間，都未親自前往參拜。
靖國神社供奉約246萬名日本戰歿者，其中包含14名被認定為甲級戰犯，因此每逢日本終戰日或春、秋例行大祭，日本政治人物是否前往參拜，都會引發國際社會高度關注，尤其是中國、南韓等亞洲國家，往往會表達強烈立場。
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