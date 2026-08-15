日本防相參拜靖國神社　首相高市早苗僅獻祭祀費

8月15日是日本二戰終戰81周年，日本防衛大臣小泉進次郎前往靖國神社參拜，至於備受矚目的日本首相高市早苗，並未親自前往參拜，而以自民黨總裁身分自費獻上「玉串料」（祭祀費用）。

日媒《共同網》報道，小泉進次郎成為繼2024年木原稔之後，再次在終戰日參拜的現任防衛大臣。與此同時，多名內閣成員及自民黨高層也陸續前往參拜，包括兼任沖繩及北方領土事務擔當大臣的黃川田仁志、自民黨幹事長鈴木俊一、以及跨黨派議員聯盟等，皆前往參拜。