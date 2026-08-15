伊朗局勢｜傳林肯號官兵久駐身心俱疲　特朗普：仲未夠耐

《路透社》報道，特朗普14日搭機前往紐約前接受媒體簡短訪問，當被問到「林肯號（USS Abraham Lincoln）在海上待了8個半月是否太久」時，他連續否認：「不、不、不。遠遠不夠久。」特朗普表示：「那艘船現在正在移動，或者很快就會移動，而且會由另一艘非常類似的船接替。」

美伊戰爭爆發後，美國航母「林肯號」已在海上部署超過260天，船上約5,000名海軍長期無法返港，心理健康、生活條件及物資供應等問題，美國總統特朗普卻直言，這段部署時間「遠遠不夠久」。

報道指出，「林肯號」去年11月離開美國加州聖地牙哥母港，原本執行例行部署任務，之後因中東局勢升溫，被重新調派至中東地區，支援美軍在伊朗戰爭中的軍事行動。目前這艘尼米茲級核動力航空母艦上約有5,000名水兵與海軍陸戰隊員，長期執行作戰任務。

創海上航行天數紀錄

更引發關注的是，林肯號已超過200天沒有進行港口停靠。美國民主黨參議員、參議院軍事委員會成員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）指出，這已創下現代美國海軍連續在海上航行天數的紀錄。

隨着部署時間不斷拉長，部分軍人家屬開始向國會議員反映，艦上人員的心理健康狀況、居住環境及物資供應等問題可能正在惡化，多名民主黨議員因此要求國防部說明實際情況。

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