喀麥隆總統「私人停留」歐洲2個月未返國 發言人稱現處瑞士

喀麥隆總統比亞（Paul Biya）自6月初前往歐洲，已留在當地逾2個月，引發外界對其健康狀況及國家管治的疑問。現年93歲的比亞已執政44年，是全球在位時間最長的國家領袖，引發喀麥隆社會對政治改革的討論。

執掌喀麥隆44年 全球在位時間最長

根據喀麥隆政府說法，比亞於6月7日前往歐洲進行「短暫私人停留」，但至今仍未回國。政府發言人René Emmanuel Sadi日前向法國媒體證實，比亞目前在瑞士日內瓦，未有住院，但拒絕進一步說明行程安排。

比亞於1982年接替時任總統Ahmadou Ahidjo掌權，並在1984年首次當選總統，去年贏得第8個總統任期，但選舉過程遭到反對派質疑，部分候選人甚至被禁止參選，引發爭議。