比利時裝修挖出黃金價值900萬歐元 若5年無人認領工人及屋主可攤分

比利時一間舊屋日前翻新裝修，一群工人拆除建築、準備鋪設下水道時，竟在地牢牆壁內發現大量金幣與金條，總價值高達900萬歐元，工人更有機會5年後獲得部份黃金。

掘金事件發生在距離比利時首都布魯塞爾、 約40分鐘車程的登德爾蒙德（Dendermonde）聖吉利斯地區（Sint-Gillis-Dendermonde）。現場的18歲工人Kobe回憶，當時他與同事正在拆除房屋地基，準備鋪設污水管，看到地上出現一堆圓形金屬物，他第一個念頭以為是「1歐元硬幣」。

工人初時以為是一歐元

然而當他們繼續挖掘，竟發現一條金條，「那一刻，我們才意識到不是一歐元。」擁有33年建築經驗的工地主任Mario也難掩震驚，「工人們突然大喊『我們找到黃金了！』」Mario說，「我走過去查看，把黃金拿在手裡，接著我們又挖出更多金幣和金條。那種感覺真的太瘋狂了。」經過點算，這批金幣與金條總價值約900萬歐元。