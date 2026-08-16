比利時裝修挖出黃金價值900萬歐元 若5年無人認領工人及屋主可攤分

比利時一間舊屋日前翻新裝修，一群工人拆除建築、準備鋪設下水道時，竟在地牢牆壁內發現大量金幣與金條，總價值高達900萬歐元，工人更有機會5年後獲得部份黃金。
掘金事件發生在距離比利時首都布魯塞爾、 約40分鐘車程的登德爾蒙德（Dendermonde）聖吉利斯地區（Sint-Gillis-Dendermonde）。現場的18歲工人Kobe回憶，當時他與同事正在拆除房屋地基，準備鋪設污水管，看到地上出現一堆圓形金屬物，他第一個念頭以為是「1歐元硬幣」。
工人初時以為是一歐元
然而當他們繼續挖掘，竟發現一條金條，「那一刻，我們才意識到不是一歐元。」擁有33年建築經驗的工地主任Mario也難掩震驚，「工人們突然大喊『我們找到黃金了！』」Mario說，「我走過去查看，把黃金拿在手裡，接著我們又挖出更多金幣和金條。那種感覺真的太瘋狂了。」經過點算，這批金幣與金條總價值約900萬歐元。
大批市民訪工地盼當淘金者
警方獲報後立即介入，並將所有黃金帶離現場保管，但消息曝光後，有大批民眾湧入工地，希望能找到遺漏黃金。警方特別發布警告，「不要再來尋寶了，現場已經沒有任何黃金，而且建築物正在拆除，具有相當大的危險性。」
當地歷史學家兼前市長Piet Buyse推測，這批黃金可能屬於當地釀酒家族Van Assche。根據比利時法律，真正的所有權人有5年的時間提出所有權證明，若5年後仍無人認領，這筆財富將由發現者與房屋所有人共同分配。
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