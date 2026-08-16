哥倫比亞地震｜總統請求特朗普暫緩關稅措施

哥倫比亞西部日前發生7.4級地震，造成重大傷亡與基建嚴重毀損。面對龐大的災後重建需求，哥倫比亞總統德拉埃斯普列利亞（Abelardo De La Espriella）8月15日表示，已與美國總統特朗普通話，正式請求美方暫時停止對哥倫比亞商品加徵關稅，以減輕企業與災區經濟壓力，協助國家加速災後復原。
德拉埃斯普列利亞表示，這次與特朗普進行了一場「友善且坦誠」的對話，並向美方說明哥倫比亞目前正面臨嚴峻的災後挑戰。他呼籲美國在災後重建期間暫緩實施關稅措施，讓當地企業得以喘息，也有助於維持出口競爭力及就業市場穩定。
重建費用達64億美元
根據哥倫比亞政府初步估計，此次地震造成的重建經費高達約64億美元，涵蓋住宅、道路、橋梁、醫療院所及公共設施修復等項目。然而，美國近期恢復對哥倫比亞部分商品加徵關稅，恐使出口產業承受更大壓力，進一步影響災後經濟復甦。
截至目前，地震已造成約290人死亡、近4,000人受傷，另有約140人失蹤，搜救行動仍持續進行。由於已發生超過260次餘震，加上道路中斷、建築物倒塌及土石流等因素，救援工作面臨重重挑戰，尋獲生還者的希望也逐漸降低。
這場地震也是德拉埃斯普列利亞本月就任總統後面臨的首場重大危機。哥倫比亞政府已接受包括美國、以色列等國提供的人道援助，並持續推動災區救援與重建工作。同時，哥倫比亞也期盼美方能在災後特殊時期展現彈性，暫緩關稅政策，協助受災民眾及企業盡快恢復正常生活與經濟活動。
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