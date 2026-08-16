哥倫比亞地震｜總統請求特朗普暫緩關稅措施

哥倫比亞西部日前發生7.4級地震，造成重大傷亡與基建嚴重毀損。面對龐大的災後重建需求，哥倫比亞總統德拉埃斯普列利亞（Abelardo De La Espriella）8月15日表示，已與美國總統特朗普通話，正式請求美方暫時停止對哥倫比亞商品加徵關稅，以減輕企業與災區經濟壓力，協助國家加速災後復原。

德拉埃斯普列利亞表示，這次與特朗普進行了一場「友善且坦誠」的對話，並向美方說明哥倫比亞目前正面臨嚴峻的災後挑戰。他呼籲美國在災後重建期間暫緩實施關稅措施，讓當地企業得以喘息，也有助於維持出口競爭力及就業市場穩定。