印尼地震增至47死 交通通訊中斷致救援受阻

印尼東部弗洛勒斯島（Flores）外海8月15日清晨發生7.7級地震，造成至少47人死亡、多人受傷，數百棟建築受損，約2,000名居民被迫撤離。地震一度引發海嘯警報，因監測到的海浪高度未超過1米，警報已於約3小時後解除。 海嘯警報解除 接連數十次餘震 根據印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，震央位於東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）恩德市（Ende）西北方約68公里外海，震源深度約15公里，屬於淺層地震，因此造成劇烈搖晃。印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，主震發生於當地時間上午4時58分，隨後接連發生數十次餘震。

災情最嚴重的納格克奧縣（Nagekeo）因山崩阻斷道路、通訊中斷，救援人員至今仍難以抵達部分災區，增加搜救工作的困難。當地居民描述，地震發生時房屋劇烈搖晃，民眾紛紛衝出屋外避難，不少人因擔心餘震而不敢回家。

初步統計顯示，至少157棟住宅嚴重毀損、41棟中度受損、148棟輕度受損，另有87所學校、18處醫療設施、5座宗教場所及6棟政府辦公建築受損。恩德地區醫院已將病人轉移至戶外空曠地區治療，以防建築再度受損造成危險。 地震發生後，印尼政府一度針對東努沙登加拉省等沿海地區發布海嘯警報，部分地區觀測到不到1米高的海嘯波，但未造成重大海嘯災害，警報已於地震約3小時後解除。澳洲海嘯警報中心也表示，此次地震不會對澳洲本土及周邊島嶼構成海嘯威脅。

印尼位於環太平洋火山帶（Ring of Fire），地震與火山活動頻繁。BMKG指出，此次震央附近曾於1992年發生7.5級地震，造成重大傷亡；2018年蘇拉威西島規模7.5地震引發海嘯，更造成超過4,000人罹難。當局呼籲民眾持續留意餘震資訊，並配合防災疏散指示。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章