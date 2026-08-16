美國印第安納州暴雨致近30多年最嚴重水災　至少6死

美國中西部近日遭強烈暴風雨侵襲，印第安納州成為重災區之一。連日豪雨造成河流水位暴漲，印第安納波利斯（Indianapolis）及周邊地區出現嚴重水浸，無人機空拍畫面顯示，大批住宅、道路及農田遭洪水淹沒，部分地區宛如一片汪洋。當局表示，這是印第安納波利斯逾30年來最嚴重的洪災。 河水水位破1913年紀錄 印第安納州過去一週持續遭遇強降雨，部分地區短短兩天累積雨量超過11英吋（約28厘米），導致白河（White River）等主要河川水位突破歷史紀錄。Anderson及Noblesville附近白河水位一度超過24英尺（約7.3米），打破1913年洪水紀錄。

NBC News公布的航拍影片顯示，洪水大範圍淹進社區，許多住宅周邊道路完全被水覆蓋，車輛被困，部分居民只能撤往較高地勢。由於洪水快速上升，救援人員出動船艇進入淹水社區，協助受困居民撤離。 印第安納州官員表示，截至8月15日，洪水及惡劣天候已造成至少5人死亡；最新州政府資訊則顯示，死亡人數已上升至至少6人。受害者包括一名4歲男童，遭倒塌樹木擊中身亡；另有民眾因開車進入洪水而遭沖走。當局持續進行搜救及災情統計。 印第安納波利斯消防局表示，截至8月15日下午，救援人員已救出至少95人及45隻寵物。德拉瓦郡（Delaware County）則已有超過350人撤離，提普頓郡（Tipton County）一個老年人活動住宅區也緊急疏散，其他地區同樣持續救援及安全檢查。

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update: Indianapolis mayor has urge residents to evacuate Ravenswood, Rocky Ripple and other areas after severe flooding in the area is the worst in at least 30 years.



Don’t wait till the last minute this is dangerous flash flooding💧 pic.twitter.com/qnByfhBsUP — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 15, 2026

呼籲勿駕車穿越積水道路 印第安納波利斯市長Joe Hogsett形容，目前水災規模為當地30多年來最嚴重的一次，情勢變化迅速。部分地區的洪水雖開始消退，但印第安納州中部仍發布暴洪警報及警戒，當局呼籲民眾遠離洪水，不要駕車穿越積水道路。 受到連日強降雨影響，印第安納州已有超過10個郡宣布進入緊急狀態。美國總統特朗普已批准印第安納州的緊急狀態，聯邦政府將提供災害援助，協助地方政府應對洪災及後續重建工作。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章