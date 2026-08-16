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出版：2026-Aug-16 15:33
更新：2026-Aug-16 15:33

美國印第安納州暴雨致近30多年最嚴重水災　至少6死

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印第安那州出現嚴重淹水災情。（圖／美聯社）

印第安那州出現嚴重淹水災情。（圖／美聯社）

美國中西部近日遭強烈暴風雨侵襲，印第安納州成為重災區之一。連日豪雨造成河流水位暴漲，印第安納波利斯（Indianapolis）及周邊地區出現嚴重水浸，無人機空拍畫面顯示，大批住宅、道路及農田遭洪水淹沒，部分地區宛如一片汪洋。當局表示，這是印第安納波利斯逾30年來最嚴重的洪災。

河水水位破1913年紀錄

印第安納州過去一週持續遭遇強降雨，部分地區短短兩天累積雨量超過11英吋（約28厘米），導致白河（White River）等主要河川水位突破歷史紀錄。Anderson及Noblesville附近白河水位一度超過24英尺（約7.3米），打破1913年洪水紀錄。

美國印第安納州暴雨致近30多年最嚴重水災，一名兒童坐在水邊（路透） 美國印第安納州暴雨致近30多年最嚴重水災，多條馬路水浸（AP） 美國印第安納州暴雨致近30多年最嚴重水災，多條馬路水浸（AP） 美國印第安納州暴雨致近30多年最嚴重水災，10郡進入緊急狀態（AP） 美國印第安納州暴雨致近30多年最嚴重水災，大批住宅、道路及農田遭洪水淹沒，部分地區宛如一片汪洋（AP） 美國印第安納州暴雨致近30多年最嚴重水災，大批住宅、道路及農田遭洪水淹沒，部分地區宛如一片汪洋（AP）

NBC News公布的航拍影片顯示，洪水大範圍淹進社區，許多住宅周邊道路完全被水覆蓋，車輛被困，部分居民只能撤往較高地勢。由於洪水快速上升，救援人員出動船艇進入淹水社區，協助受困居民撤離。

印第安納州官員表示，截至8月15日，洪水及惡劣天候已造成至少5人死亡；最新州政府資訊則顯示，死亡人數已上升至至少6人。受害者包括一名4歲男童，遭倒塌樹木擊中身亡；另有民眾因開車進入洪水而遭沖走。當局持續進行搜救及災情統計。

印第安納波利斯消防局表示，截至8月15日下午，救援人員已救出至少95人及45隻寵物。德拉瓦郡（Delaware County）則已有超過350人撤離，提普頓郡（Tipton County）一個老年人活動住宅區也緊急疏散，其他地區同樣持續救援及安全檢查。

呼籲勿駕車穿越積水道路

印第安納波利斯市長Joe Hogsett形容，目前水災規模為當地30多年來最嚴重的一次，情勢變化迅速。部分地區的洪水雖開始消退，但印第安納州中部仍發布暴洪警報及警戒，當局呼籲民眾遠離洪水，不要駕車穿越積水道路。

受到連日強降雨影響，印第安納州已有超過10個郡宣布進入緊急狀態。美國總統特朗普已批准印第安納州的緊急狀態，聯邦政府將提供災害援助，協助地方政府應對洪災及後續重建工作。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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