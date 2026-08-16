加拿大一項要求驅逐美國駐加拿大大使Pete Hoekstra的國會請願案，截至8月15日下午3時已累計超過19萬聯署，遠高於送交國會審議所需的500人門檻，凸顯加拿大民眾對美國總統特朗普政府政策及美加關係日益升高的不滿情緒。

此外，Hoekstra曾批評加拿大安大略省政府投放廣告抨擊美國關稅政策，警告加拿大若持續採取相關作法，「不能期待美國不會有所回應」。請願書也提及，外界質疑Hoekstra與加拿大卡加利分離主義人士有所往來，儘管他已否認相關指控，但仍加深外界對其干預加拿大內政的疑慮。

Hoekstra否認與卡加利分離主義人士往來

請願案提出三項主要訴求，包括要求加拿大政府正式宣布Hoekstra為「不受歡迎人物」（persona non grata），並要求美方撤換其大使職務；針對其是否違反《維也納外交關係公約》展開跨國外交磋商；以及責成國會委員會調查美國是否干預加拿大內政。