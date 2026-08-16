加拿大一項要求驅逐美國駐加拿大大使Pete Hoekstra的國會請願案，截至8月15日下午3時已累計超過19萬聯署，遠高於送交國會審議所需的500人門檻，凸顯加拿大民眾對美國總統特朗普政府政策及美加關係日益升高的不滿情緒。
這項請願書指控Hoekstra多次公開發表損害美加外交關係的言論，包括支持特朗普主張將加拿大納入美國、成為「美國第51州」，以及指控加拿大官員企圖干預美國選舉等，引發加拿大社會強烈反彈。
此外，Hoekstra曾批評加拿大安大略省政府投放廣告抨擊美國關稅政策，警告加拿大若持續採取相關作法，「不能期待美國不會有所回應」。請願書也提及，外界質疑Hoekstra與加拿大卡加利分離主義人士有所往來，儘管他已否認相關指控，但仍加深外界對其干預加拿大內政的疑慮。
Hoekstra否認與卡加利分離主義人士往來
請願案提出三項主要訴求，包括要求加拿大政府正式宣布Hoekstra為「不受歡迎人物」（persona non grata），並要求美方撤換其大使職務；針對其是否違反《維也納外交關係公約》展開跨國外交磋商；以及責成國會委員會調查美國是否干預加拿大內政。
不具法律拘束力 政府45日內須回應
這項請願由卡加利居民Leanne Walker發起，並獲加拿大綠黨黨魁Elizabeth May提交議會。依加拿大國會規定，電子請願只要獲得500人聯署，即須提交眾議院審議，政府並須在45天內正式回應。不過，該請願不具法律拘束力，是否促成政府採取實際外交行動，仍取決於國會及政府後續態度。
分析指出，此次大規模聯署反映加拿大人對特朗普政府近來一連串政策的不滿，包括對加拿大商品加徵高額關稅、頻頻發表涉及加拿大主權的言論，以及美加貿易與外交摩擦持續升溫。在兩國關係緊張之際，這項請願案也可能進一步為雙邊外交增添壓力。聯
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