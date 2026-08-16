泰國擬調高外籍旅客入境費 最快明年首季開始向航空旅客徵收

泰國政府擬將外籍旅客入境費由原本計劃的300泰銖(約70.9港元)提高至450泰銖(約106.4港元)；獲內閣通過後，最快將於明年首季展開第一階段，先向乘搭飛機入境的外籍旅客收取。 《泰詢問者報》報導，泰國國家旅遊政策委員會已通過《450泰銖入境費計劃》草案，正準備舉行為期30天的公聽會，以收集各方意見。 該草案完成30天公聽程序後，將再送交國家旅遊政策委員會審議，之後提交內閣，若獲批准，最快將於明年首季開始收費。 泰國觀光及體育部長Surasak Phancharoenworakul表示，政府將進行30天公眾諮詢，再送交國家旅遊政策委員會及內閣審議。他說：「450泰銖是針對經由航空、陸路及海路入境泰國的外籍旅客的收費標準。」

泰國旅遊｜收費金額反映目前經濟情況 《民族報》周六(15日)報道，450泰銖的金額是依據研究及標準模型計算，以反映目前經濟情況，較之前方案的航空旅客300泰銖(約70.9港元)、陸路及海路旅客150泰銖(約35.4港元)為高。

泰國旅遊｜頻繁出入境旅客收費如何？ 按照計劃，第一階段將先向航空旅客收費，公告將在《皇家公報》刊登180天後生效；第二階段約於360天後擴及陸路海路旅客，以預留時間改善邊境關口擠塞問題。 另外，針對頻繁出入境的旅客，泰國政府正研究在保險有效期內，多次進出泰國只需繳付一次費用。收費方式將可能包括納入機票，或透過網站、手機應用程式、自助機台等繳費。 入境費收入將用於旅客保險、旅遊景點、新旅遊體驗開發，以及旅遊研究、會議及人才培訓等。