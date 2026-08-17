美國加州聖塔羅莎（Santa Rosa）8月14日舉行一年一度的「全球最醜狗狗大賽」（World's Ugliest Dog Contest），今年適逢賽事舉辦50周年，來自各地的狗狗爭奪冠軍。最終，一隻6歲八哥Jinny Lu以醒目的大眼睛、外露的舌頭及獨特表情獲得評審青睞，摘下2026年「全球最醜狗狗」冠軍，Jinny Lu主人獲得5,000美元（約3.9萬港元）獎金。

4年前收養 任領養大使

Jinny Lu來自加州尤凱亞（Ukiah），4年前經由八哥救援組織獲得收養。這次是牠第4度參加這項比賽，去年曾拿下亞軍，今年終於奪冠。Jinny Lu主人表示，Jinny Lu非常喜歡參加比賽及與人見面，也喜歡這項活動背後所傳達的理念。