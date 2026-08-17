美國加州聖塔羅莎（Santa Rosa）8月14日舉行一年一度的「全球最醜狗狗大賽」（World's Ugliest Dog Contest），今年適逢賽事舉辦50周年，來自各地的狗狗爭奪冠軍。最終，一隻6歲八哥Jinny Lu以醒目的大眼睛、外露的舌頭及獨特表情獲得評審青睞，摘下2026年「全球最醜狗狗」冠軍，Jinny Lu主人獲得5,000美元（約3.9萬港元）獎金。
4年前收養 任領養大使
Jinny Lu來自加州尤凱亞（Ukiah），4年前經由八哥救援組織獲得收養。這次是牠第4度參加這項比賽，去年曾拿下亞軍，今年終於奪冠。Jinny Lu主人表示，Jinny Lu非常喜歡參加比賽及與人見面，也喜歡這項活動背後所傳達的理念。
除了外型特別，Jinny Lu也被視為動物救援及領養的「大使」。牠曾與其他救援八哥一起走進小學，向孩童宣導領養寵物的重要性，也曾前往長者照護及失智照護機構陪伴民眾，為許多人帶來歡笑。
今年比賽共有9隻狗狗參賽，參賽者甚至遠從波蘭等地前來。最終，混種芝娃娃與松鼠狗的Pinky拿下亞軍，獲得3,000美元獎金；芝娃娃混種犬Otto則獲得季軍，獎金2,000美元。
主辦方︰外表不能定義狗的價值
主辦單位強調，這項比賽的目的並非嘲笑狗狗外貌，而是透過牠們各具特色的外型與經歷，凸顯「每隻狗狗都有獨特之處」，同時宣導動物救援、領養與接納。主辦方表示，50年來這項活動始終希望傳達同一訊息：外表並不能定義一隻狗的價值，每隻動物都值得獲得愛與一個溫暖的家。
Jinny Lu奪冠後，將成為贊助商MUG Root Beer限量版包裝的主角，取代原本的品牌吉祥物，讓這隻外型獨特的救援犬持續為動物領養與救援議題吸引關注。
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