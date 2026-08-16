特朗普忽然上載與金正恩舊合照 金正恩表情嬲爆爆

美國總統特朗普忙於應對伊朗戰事之際，忽然上載與北韓領袖金正恩的舊合照，不知用意何在。因烏克蘭戰爭北韓與俄羅斯關係愈趨緊密，而特朗普周六(15日)於社交網上載了他2019年與金正恩在南北韓休戰區板門店的合照，並選了一張金正恩表情看似嬲爆爆的照片，帖文寫著雖然看似不友好，但他與金正恩相處良好。

韓媒指，白宮多次表示特朗普仍願與金正恩對話，不設任何前提。但在北韓與俄羅斯於經濟、外交和軍事加深合作下，不知平壤政府是否願與美國會談。至於特朗普的帖文，他說：「即使這張照片中的表情不太友好，但我們有很多笑容滿面的合照，我與金正恩相處得非常好！」(Despite the unfriendly look on this particular picture, there are many where we're smiling, Kim Jong Un and I get along GREAT!)金正恩的表情未知是否有「加工」。