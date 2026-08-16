特朗普中期選舉選情堪慮 民調：美國多數選民自認變窮

英國《金融時報》最新民調顯示，美國多數選民認為，在總統特朗普執政下，他們變得更窮困，顯示民眾對特朗普處理經濟及通脹問題的方式，日益不滿。
《金融時報》這項民調是透過位於倫敦的非黨派研究公司Focaldata，於8月7日至10日透過網絡進行，調查對象為1,913名登記選民，誤差範圍為正負2.9個百分點。
在美國11月中期選舉剩不到3個月之際，Focaldata這項全美民調發現，超過53%登記選民表示，自特朗普去年1月重返白宮以來，他們的經濟狀況惡化。
近57%的獨立選民，以及近四分一自認為共和黨人的選民，也覺得自己在特朗普執政下變得更窮困。
民調發現，選民在通脹及生活成本問題上，較傾向信任民主黨而非共和黨。民主黨在就業及經濟議題上也略勝共和黨，這些議題過去長期是共和黨的強項。
特朗普｜特朗普與共和黨面臨一場硬仗
民調顯示，特朗普以及共和黨在11月中期選舉前面臨一場硬仗，民眾對特朗普在伊朗的戰事愈來愈不滿。這場戰爭推升了美國國內的借貸成本、汽油及消費品價格。
近期通脹數據顯示，由於燃料成本下降，7月物價漲幅放緩，但美國通脹率仍達3.4%，高於拜登去年將白宮交給特朗普時的水平。
美國政府本月14日公布的另一項數據顯示，高物價迫使許多美國人削減日常支出，消費者信心指數大幅下跌至接近歷史低點。根據政府數據，上月實質薪酬水平也下跌。
特朗普｜選民認為美國經濟朝錯誤方向發展
特朗普雖然不會成為11月中期選舉的候選人，但中期選舉通常被視為對現任總統執政表現的公投。近三分二登記選民認為，美國經濟正朝錯誤方向發展，包括逾三分二獨立選民以及超過三分一共和黨選民。僅有四分一登記選民認為，美國經濟朝著正確方向前進。