特朗普中期選舉選情堪慮 民調：美國多數選民自認變窮

英國《金融時報》最新民調顯示，美國多數選民認為，在總統特朗普執政下，他們變得更窮困，顯示民眾對特朗普處理經濟及通脹問題的方式，日益不滿。(資料圖片)

英國《金融時報》最新民調顯示，美國多數選民認為，在總統特朗普執政下，他們變得更窮困，顯示民眾對特朗普處理經濟及通脹問題的方式，日益不滿。

《金融時報》這項民調是透過位於倫敦的非黨派研究公司Focaldata，於8月7日至10日透過網絡進行，調查對象為1,913名登記選民，誤差範圍為正負2.9個百分點。

在美國11月中期選舉剩不到3個月之際，Focaldata這項全美民調發現，超過53%登記選民表示，自特朗普去年1月重返白宮以來，他們的經濟狀況惡化。

近57%的獨立選民，以及近四分一自認為共和黨人的選民，也覺得自己在特朗普執政下變得更窮困。