德國大火雲梯僅到9樓　女子困11樓放手一跳奇蹟獲救(有片)

德國柏林一幢21層高住宅大樓上周五(14日)清晨發生火警，起火位置處於11樓一戶公寓，火勢隨後向上延燒至12樓，11樓一名女子遭烈焰及濃煙圍困，情急之下爬出窗外等待救援，詎料消防雲梯無法抵達她所在高度，女子一度懸掛在高樓外牆，最後在火勢逼近之際冒險鬆手往下跳，所幸準確落入下方消防救援籃被消防員成功接住，驚險畫面網上瘋傳。

綜合報道，火災發生在14日清晨約6時30分，在柏林腓特烈斯海恩區，火勢由11樓一間公寓蔓延至上一層。消防人員接獲通報後趕抵現場，大樓住戶陸續被疏散。網上流傳影片顯示，一名女子為躲避屋內猛烈燃燒的火焰，被迫爬至窗戶外側，緊抓窗台邊緣，身體大半已經懸在建築物外，旁邊窗戶火勢猛烈，持續湧出火舌和大量黑煙，女子幾乎已無退路。惟火勢步步逼近，雲梯上的消防員僅能將救援籃盡可能靠近女子所在位置做好接應準備。