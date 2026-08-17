七旬翁摸女童頭遭其父親摔地上　網民反應兩極(有片)

新加坡一名73歲的老翁因觸摸女童頭部，遭對方父親推倒地上，該男子隨後為自己的衝動道歉，老翁不欲追究，不過，老翁家人隨後將事發過程影片上載網上向肇事者討公道，新加坡警方已正式介入並鎖定涉案男子身份。至於當地網民對事件反應兩極。

綜合報道，事發於當地上周六(15日)下午約4時30分，在東海岸一間雲吞麵店，網上影片顯示，73歲老翁是雲吞麵店的老闆，在店內工作期間，行經一枱客人，伸手摸了一名年約3、4歲女孩的頭部，坐在女孩對面、相信是其母親即伸手示意停止，而另一名身穿青藍色上衣的男子見狀連忙趕回座位，並與老翁理論，男子突然伸手將老翁摔倒在地，老翁跌倒後撞倒桌板，在一旁的食客立即將他攙扶站起。報道指，老翁解釋因為覺得女孩可愛所以摸她的頭，男子在冷靜下來後亦向老翁口頭道歉，並想要買一杯水表達歉意，但老翁一再拒絕，說「不用緊」。不過老翁的家人後來發貼文尋找涉事男子下落，理由是因為老翁現在背部嚴重疼痛。家人認為一杯飲料、一聲道歉不足以彌補男子的過錯。