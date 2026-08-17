日本搖滾女團豪邁掟結他　擊中歌迷慘縫7針(有片)

日本女子搖滾樂隊Otoboke Beaver今年4月在大阪演出期間，結他手Yoyoyoshie將電子結他拋向觀眾席，結果砸到一名觀眾，導致其頸部扭傷、額頭流血縫了7針。時隔4個月後，樂隊終於發表聲明道歉。

綜合報道，事發於4月樂隊巡演期間，當日在大阪Umeda Club Quattro演出氣氛激昂，Yoyoyoshie拿下揹著的電子結他擲給台下觀眾，之後瀟灑轉身回後台，令一眾觀眾興奮大叫，詎料結他擊中當中一名歌迷的頭部，導致他當場濺血，隨即被送院治療。事後歌迷額頭縫了7針，頸部亦扭傷。