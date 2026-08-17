日本搖滾女團豪邁掟結他　擊中歌迷慘縫7針(有片)

日本女子搖滾樂隊Otoboke Beaver今年4月在大阪演出期間，結他手Yoyoyoshie將電子結他拋向觀眾席，結果砸到一名觀眾，導致其頸部扭傷、額頭流血縫了7針。時隔4個月後，樂隊終於發表聲明道歉。
綜合報道，事發於4月樂隊巡演期間，當日在大阪Umeda Club Quattro演出氣氛激昂，Yoyoyoshie拿下揹著的電子結他擲給台下觀眾，之後瀟灑轉身回後台，令一眾觀眾興奮大叫，詎料結他擊中當中一名歌迷的頭部，導致他當場濺血，隨即被送院治療。事後歌迷額頭縫了7針，頸部亦扭傷。
Otoboke Beaver：負責人員協調及應對不當致拖延至今
不過，在事發4個月後，Otoboke Beaver於11日才發表道歉聲明，表示由於負責工作人員的協調與應對不即時，導致樂隊當時並不了解情況，也沒有進行後續跟進，因此拖到了如今才發出聲明公開致歉。對於這起事故感到遺憾與抱歉，會負起全部責任，未來也將避免類似情況再次發生。
【動画】美少女ガールズバンドのギター投げパフォーマンスwwwwwww— エリー（ラビット速報管理人）フォロバ100中 (@elly_rabisoku) August 12, 2026
- 京都出身のガールズバンド「おとぼけビバー（Otoboke Beaver）」のライブで、メンバーがエレキギター（SG）を客席に投げた結果、観客の頭部に直撃
- 被害者は7針縫う怪我を負った
- バンド側はすぐに謝罪文を発表
-… pic.twitter.com/Rz5UG7kcBG