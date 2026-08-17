俄烏戰爭｜烏軍600無人機襲莫斯科　至少3傷多座建築物受損（有片）

俄羅斯官員8月16日表示，烏克蘭凌晨對莫斯科及周邊地區發動大規模無人機攻擊，共有約600架無人機飛向莫斯科，造成至少3人受傷，多處建築受損，俄軍則宣稱成功攔截大部分來襲目標。
俄方稱攔截822架烏克蘭無人機
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，從8月15日晚間至8月16日清晨6時30分，共有約600架烏克蘭無人機朝莫斯科方向飛行，其中201架在莫斯科州上空遭防空系統擊落。俄羅斯國防部則宣稱，全俄各地一夜之間共攔截822架烏克蘭無人機，攻擊範圍涵蓋16個地區、克里米亞，以及亞速海與黑海上空。
攻擊造成莫斯科周邊多處設施受損，包括俄羅斯大型網絡零售平台Wildberries位於科列迪諾（Koledino）的物流中心發生大火，濃煙直竄天際，另有多座倉庫受波及。莫斯科多座機場一度暫停航班升降，影響航空交通。
俄方表示，這波攻擊造成至少3人受傷；此外，在莫斯科州波多利斯克（Podolsk）一名83歲男子死亡。其他地區也傳出傷亡，包括羅斯托夫州至少5人喪生。
襲物流設施 削弱俄後勤補給
烏克蘭近來持續加強對俄羅斯境內軍事與物流設施的遠程打擊，希望削弱俄軍後勤補給能力。分析指出，隨著烏軍長程無人機技術持續提升，攻擊範圍已深入俄羅斯腹地，莫斯科及重要經濟設施正面臨愈來愈大的安全壓力。
另一方面，俄軍同日也持續對烏克蘭多座城市發動飛彈與無人機攻擊，俄烏雙方近期互相擴大跨境空襲規模，顯示戰事正進一步升級，對兩國民間基礎設施及平民造成更大衝擊。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Ukrainian drone strikes on Sunday morning hit the largest Wildberries warehouse in Russia, located in the settlement of Koledino, approximately 30 kilometers south of Moscow.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 16, 2026
As a result of the attack, a massive fire broke out on the territory of the facility.
Since mid-July… pic.twitter.com/S2DgQkAa7y
🇺🇦⚔️🇷🇺 Ukraine struck the Moscow region overnight into Sunday, Aug. 16, in what the governor called "one of the most massive drone attacks in recent times" — setting ablaze Wildberries' warehouse in Koledino, the largest logistics facility of Russia's biggest online retailer.… pic.twitter.com/JNG45bqal5— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 16, 2026
🇷🇺#Rusia — Ucrania ataca Moscú con drones.pic.twitter.com/8i4EkIKezG— DatoWorld (@DatosAme24) August 16, 2026