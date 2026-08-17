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國際
出版：2026-Aug-17 13:21
更新：2026-Aug-17 13:21

俄烏戰爭｜烏軍600無人機襲莫斯科　至少3傷多座建築物受損（有片）

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約600架無人機飛向莫斯科，造成至少3人受傷，多地建築受損。（圖／路透）

約600架無人機飛向莫斯科，造成至少3人受傷，多地建築受損。（圖／路透）

俄羅斯官員8月16日表示，烏克蘭凌晨對莫斯科及周邊地區發動大規模無人機攻擊，共有約600架無人機飛向莫斯科，造成至少3人受傷，多處建築受損，俄軍則宣稱成功攔截大部分來襲目標。

俄方稱攔截822架烏克蘭無人機

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，從8月15日晚間至8月16日清晨6時30分，共有約600架烏克蘭無人機朝莫斯科方向飛行，其中201架在莫斯科州上空遭防空系統擊落。俄羅斯國防部則宣稱，全俄各地一夜之間共攔截822架烏克蘭無人機，攻擊範圍涵蓋16個地區、克里米亞，以及亞速海與黑海上空。

攻擊造成莫斯科周邊多處設施受損，包括俄羅斯大型網絡零售平台Wildberries位於科列迪諾（Koledino）的物流中心發生大火，濃煙直竄天際，另有多座倉庫受波及。莫斯科多座機場一度暫停航班升降，影響航空交通。

俄烏戰爭｜烏軍600無人機襲莫斯科，最少3人死亡（路透） 俄烏戰爭｜烏軍600無人機襲莫斯科，多座建築物起火（路透） 2026 08 16T074843Z 909520140 RC2EZMACRFKZ RTRMADP 3 UKRAINE CRISIS RUSSIA WILDBERRIES MOSCOW 俄烏戰爭｜烏軍600無人機襲莫斯科，俄方出動直升機救火（路透） 俄烏戰爭｜烏軍600無人機襲莫斯科，多座建築物起火（路透） 俄烏戰爭｜烏軍600無人機襲莫斯科，多座建築物起火（路透） 俄烏戰爭｜烏軍600無人機襲莫斯科，仍有人不受影響繼續釣魚（路透） 俄烏戰爭｜烏軍600無人機襲莫斯科，多座建築物起火（路透）

俄方表示，這波攻擊造成至少3人受傷；此外，在莫斯科州波多利斯克（Podolsk）一名83歲男子死亡。其他地區也傳出傷亡，包括羅斯托夫州至少5人喪生。

襲物流設施 削弱俄後勤補給

烏克蘭近來持續加強對俄羅斯境內軍事與物流設施的遠程打擊，希望削弱俄軍後勤補給能力。分析指出，隨著烏軍長程無人機技術持續提升，攻擊範圍已深入俄羅斯腹地，莫斯科及重要經濟設施正面臨愈來愈大的安全壓力。

另一方面，俄軍同日也持續對烏克蘭多座城市發動飛彈與無人機攻擊，俄烏雙方近期互相擴大跨境空襲規模，顯示戰事正進一步升級，對兩國民間基礎設施及平民造成更大衝擊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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