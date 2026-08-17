山羊兄弟離家逛街　公然逃票搭巴士被趕落車(有片)

美國奧勒岡州某日上班高峰時段，竟然有兩隻毛茸茸乘客公然逃票，企圖跟著人群上巴士搭順風車，卻被眼利的司機發現開車門送客，事發過程全被拍下，令不少網民笑翻。

綜合報道，巴士營運公司TriMet於13日公開這段監察畫面，事發在時間早上7點40分於奧勒岡州波特蘭市，當時人們趕著登車上班，詎料有兩隻侏儒山羊無其事地跟乘客身後，腳步輕快地登上巴士，牠們上車沒多久就馬上就被司機和附近乘客發現。司機立即將剛關上的車門重開，希望山羊自行離開，但牠們似乎有別的地方想去，拒絕落車，直至附近乘客幫忙驅趕，兩隻山羊才急步離開。當地警方接報後到場準備捉羊，但這兩隻毛孩早已不見蹤影。