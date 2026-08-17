房地產政策混亂 李在明支持率連續5周下跌 創上任以來新低

負面評價為54.1%，較上周升1.1個百分點，連續3周高於正面評價；回答「不清楚」的比例為2.9%。此外，60多歲民眾支持率為43.1%，較上周跌6.1個百分點；30多歲30.3%及40多歲47.5%，也呈下降趨勢。

韓聯社報道，Realmeter受《能源經濟新聞》委託，於10日至14日對全國2,511名18歲以上民眾進行調查。結果顯示，對李在明施政表現給予正面評價的比例為43.0%，較上周(8月3日至7日)下跌0.3個百分點。

南韓民調機構Realmeter周一(17日)公布最新民調顯示，南韓總統李在明的施政表現正面評價較上周下跌0.3個百分點，主因是房地產政策混亂等，施政支持率連續5周下跌，創下就任以來最低紀錄。

Realmeter分析指，圍繞房地產稅制改革方案的混亂，引發年輕人對李在明政府房屋政策的不滿，導致對政策的信賴度持續下降，進而造成正面評價減少。

李在明政府本月3日公布「8·3稅制改革方案」，將綜合房地產稅基本扣除額按是否自住來區分，希望減輕自住者因房價上漲而增加的稅務負擔，同時提高持有非自住房屋的成本。然而，有民眾及專家憂慮，新政策恐衝擊租屋市場，影響有租屋需求的人。