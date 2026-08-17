印度寺廟電線桿倒塌致人踩人 最少6死5傷

印度東部比哈爾邦一座寺廟發生人踩人意外，警方懷疑一群信徒正在寺廟裡做禮拜時，電線桿倒塌驚嚇到人群，造成至少6人死亡，多人受傷。

高級警官庫馬爾告訴ANI通訊社，「據說那裡有一條電線桿倒了，有人觸電身亡，引發了混亂及人踩人意外，但目前情況尚待確認中，要稍晚我們才能告訴你確切的原因。」

電視畫面顯示，救援人員用擔架將傷者抬進醫院，死傷者的親屬們擠滿了醫院。一名當地官員告訴路透社，事件中至少有5人受傷。

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