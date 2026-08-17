意大利博物館失竊　4幅文藝復興大師畫作被盜總值7000萬歐元

意大利西西里島麥西拿（Messina）一座博物館於15日晚間遭竊，4幅出自15世紀文藝復興名家Antonello da Messina的珍貴畫作遭竊賊盜走，成為近年意大利最受矚目的藝術品竊案之一。當地政府形容，此案是對西西里文化遺產的重大打擊，警方已展開大規模調查。
以人潮突破保安與警報系統
遭竊地點為西西里大區博物館（Museo Regionale di Messina，MuMe）。案發時正值意大利國定假日「聖母升天節」（又名八月節、Ferragosto），麥西拿市內舉行傳統宗教遊行活動，大批市民湧入街頭，竊賊疑似利用人潮掩護闖入博物館行竊。警方表示，疑犯突破館內保安與警報系統後，竊走多件館藏，犯案手法相當專業。
失竊作品包括《聖格列高里祭壇畫》（San Gregorio Polyptych）5塊木板畫中的3塊，以及一幅雙面宗教畫。竊賊原本拆下全部5塊祭壇畫板，但逃失時遺棄其中2塊，最終共有4件作品遭帶走。專家估計，失竊畫作總價值約7,000萬至8,000萬歐元，具有極高藝術與歷史價值。
失竊畫作1473年創作
Antonello da Messina被視為意大利文藝復興時期最重要畫家之一，以融合佛蘭德斯繪畫技巧與意大利藝術風格聞名。《聖格列高里祭壇畫》於1473年創作，是少數自創作完成後留在墨西拿、未曾流落海外的重要代表作，1908年麥西拿大地震後仍得以保存，因此具有特殊文化象徵意義。
當地文化官員表示，失竊案讓整座城市「深受震撼」，不排除是受人委託的藝術品竊盜。由於遭竊畫作辨識度極高，幾乎不可能透過合法市場出售，調查人員估計，作品可能流入地下藝術品黑市，或成為私人非法收藏。
目前博物館已暫時關閉配合調查，意大利警方與文化部門正全面追查涉案人士及畫作下落，希望盡快尋回這批珍貴文藝復興藝術品。
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