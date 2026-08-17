意大利博物館失竊　4幅文藝復興大師畫作被盜總值7000萬歐元

意大利西西里島麥西拿（Messina）一座博物館於15日晚間遭竊，4幅出自15世紀文藝復興名家Antonello da Messina的珍貴畫作遭竊賊盜走，成為近年意大利最受矚目的藝術品竊案之一。當地政府形容，此案是對西西里文化遺產的重大打擊，警方已展開大規模調查。

失竊作品包括《聖格列高里祭壇畫》（San Gregorio Polyptych）5塊木板畫中的3塊，以及一幅雙面宗教畫。竊賊原本拆下全部5塊祭壇畫板，但逃失時遺棄其中2塊，最終共有4件作品遭帶走。專家估計，失竊畫作總價值約7,000萬至8,000萬歐元，具有極高藝術與歷史價值。

失竊畫作1473年創作

Antonello da Messina被視為意大利文藝復興時期最重要畫家之一，以融合佛蘭德斯繪畫技巧與意大利藝術風格聞名。《聖格列高里祭壇畫》於1473年創作，是少數自創作完成後留在墨西拿、未曾流落海外的重要代表作，1908年麥西拿大地震後仍得以保存，因此具有特殊文化象徵意義。

當地文化官員表示，失竊案讓整座城市「深受震撼」，不排除是受人委託的藝術品竊盜。由於遭竊畫作辨識度極高，幾乎不可能透過合法市場出售，調查人員估計，作品可能流入地下藝術品黑市，或成為私人非法收藏。