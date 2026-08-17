英國失蹤10年虎斑貓奇蹟返家 飼主30歲生日意外驚喜：沒想到貓咪還認得我們

英國失蹤10年的虎斑貓「查理」(Charlie)奇蹟返家，重逢當天恰好是飼主30歲生日。查理2016年失蹤後，家人遍尋不獲，直到近日牠被居民發現並送往獸醫診所，才透過晶片聯絡上主人。 英國廣播公司(BBC)等媒體報道，虎斑貓查理失蹤時才3歲，讓飼主露西和漢娜‧羅伯遜(Lucy and Hannah Robertson)「心碎」。查理平日喜歡外出、在街上遊蕩，但2016年搬到威爾斯Abercarn新家後的某天，卻再沒回家，露西和漢娜花了數個月四處苦尋，始終音訊全無。 然而，奇蹟無聲無色地來到身邊。就在上月29日、露西30歲生日當天，漢娜接到獸醫診所來電，通知她們有人找到查理，漢娜說，她當下激動得「說不出話」。

貓咪失蹤｜貓咪脾氣有點火爆 37歲的漢娜回憶，「脾氣有點火爆」的查理10年前在她們搬家後不到3天就失蹤了，「我們得到一、兩個線索……試著找牠，但總是失之交臂。我們從沒放棄希望，但很遺憾，就是找不到牠」。 露西說，儘管姊妹倆四處打聽，也在Facebook發布尋貓資訊，但始終沒有貓咪的消息，「那令人心碎。我們害怕牠可能被車撞了，或已不在人世」。

貓咪失蹤｜貓咪住在灌木叢裡 被人當流浪貓 附近一名居民最近發現查理住在灌木叢中，當牠流浪貓般餵養，幾個星期後，才將牠送到獸醫診所。結果，獸醫透過植入晶片上的電話號碼聯絡上漢娜。她說，獸醫得知這隻貓咪已經失蹤10年，也「非常震驚」。 13歲的查理身體和毛髮狀況都很好，一點也不「蓬頭垢面」。漢娜說，「牠經歷了一場冒險」，但這10年間，查理有甚麼遭遇，「我們永遠無法知道」。 露西驚喜地說，查理「一看到我們就立即認出來了」，那一刻「非常美好，因為我們沒想到牠還認得我們」，「牠看來幾乎完全沒變，跟我們以前留下的照片一模一樣」。

貓咪失蹤｜貓咪很享受食物和關注 露西說，讓查理重新適應與家裡其他寵物一起生活，「還要一點時間」，但「我們肯定(牠)能慢慢做到」。她笑言，查理很享受「食物和大家的關注」，而且和10年前一樣愛親近人。