南韓暴雨成災土石流釀1死3傷 巨濟島成重災區

韓國南部地區因暴雨引發土石流，造成1人死亡，3人受傷。根據韓聯社報道，慶尚南道巨濟市一棟居民公寓大樓遭土石流掩沒，救援人員從樓內救出三名居民，但其中一人送院後被宣布死亡。
巨濟島午夜至下午降雨達577.4毫米
氣象廳對南部部分地區發布了暴雨警告，據氣象廳稱，當天午夜至下午1點，巨濟島降雨量達577.4毫米，打破了該地區自1972年開始觀測以來的最高單日降雨量紀錄。河水氾濫，道路水浸，交通中斷，居民被困。
全國共收到838宗災害報告，包括房屋和道路水浸、土石流和樹木倒塌等。根據中央災難安全對策本部消息，截至上午10時，釜山和慶南地區6個市、區116戶共159人已撤離。
中央災害安全對策本部會議上，政府已決定向全羅南道、光州、釜山和慶南四地提供30億韓圜（約1,668萬港元）災害安全管理特別補助金和4000萬韓圜（約22.2萬港元）災害救濟資金的緊急援助。
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ฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันที่ 15 ส.ค.จนถึงเช้าวันจันทร์ (17 ส.ค.) ที่ Geoje, South Gyeongsang ประเทศเกาหลีใต้ ปริมาณฝนมหาศาลทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่ม เสียชีวิตไป 1 คน ถนนเสียหาย ถูกปิดกั้น กรมอุตุยืนยันว่าจะมีฝนเพิ่มอีก#น้ำท่วม #เกาหลีใต้ #ดินถล่ม #flood #southkorea #landslide pic.twitter.com/5Pkc2mIl3E— rogermafia・ロジャーヤクザ (@rogermafia) August 17, 2026