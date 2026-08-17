南韓暴雨成災土石流釀1死3傷 巨濟島成重災區

韓國南部地區因暴雨引發土石流，造成1人死亡，3人受傷。根據韓聯社報道，慶尚南道巨濟市一棟居民公寓大樓遭土石流掩沒，救援人員從樓內救出三名居民，但其中一人送院後被宣布死亡。

巨濟島午夜至下午降雨達577.4毫米

氣象廳對南部部分地區發布了暴雨警告，據氣象廳稱，當天午夜至下午1點，巨濟島降雨量達577.4毫米，打破了該地區自1972年開始觀測以來的最高單日降雨量紀錄。河水氾濫，道路水浸，交通中斷，居民被困。