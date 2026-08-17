特朗普臀部勁凸出引猜測 網民：穿了防彈紙尿片？(有片)

美國總統特朗普的臀部周日(16)引起網民熱議。剛宣布將離任的白宮發言人萊維特在社交網發布了他出席一個活動的短片，但大眾的焦點卻在其西裝下怪異凸出的臀部，如唐老鴨上身擁有大籮柚。不少網民猜測他是否穿了成人尿片，另有人笑稱他做了巴西隆股手術。獨立記者Aaron Rupar則在社交網發文調侃，特朗普後方似乎藏著某種「裝置」。事件也引起大家關注高齡的他健康是否有問題。

左派人士紛紛轉載該短片，有人稱「特朗普的臀部搞乜鬼，像塞了個紙箱」。隨即引起特朗普支持者反擊，說民主黨人有病，只留意總統臀部。但中間派網民稱，特朗普的臀部確實看來古怪，才引起大家關注。另一人說，「它又大又突出，很難不注意。」更有人說，「他做乜鬼穿了防彈紙尿片？」現年80歲的特朗普，是美國歷來在位最年長總統。外界過去也曾多次猜測他是否穿著成人尿片。包括5月25日，他到阿靈頓國家公墓向無名烈士獻花，向陣亡軍人致敬。另一次是他4月在白宮記者協會晚宴發生槍擊後接受《60分鐘時事雜誌》訪問，從他坐著側面看，觀眾覺得他臀部看來漲得奇怪。