日本千葉暴雨造成有放射水排出　失蹤六旬翁疑尋回屍體

在上星期四（13日）於日本千葉縣發生的暴雨，日本國立量子科學技術研究所今日透露，他們一個放射線管理區域的地下室水浸，含有放射性物質的廢水可能流出外邊，暫時的檢測結果仍在標準以下。另外當局又發現了一具遺體，懷疑是之前失蹤的60多歲男子。

日本國立量子科學技術研究所今日表示，他們位於千葉市的研究所，受到上星期的暴雨影響，導致一個放射線管理區域浸水，部份染有放射性物質的廢水，可能已流入周邊。研究所又表示，在對周圍地區進行的的檢測結果和記錄顯示，降雨時殘留的放射性物質濃度已低於排放標準，因此，不會對環境造成影響。機構表示，他們的工作人員在上周四晚已發現地下室水浸，在周五確認水是因為地下室的門被水壓壓破，水位接近地下室的天花。該地下室有3個2至3米高的儲存裝置，儲存研究使用的具放射性物質的液體，相信有機會從儲存裝置的頂部流出。