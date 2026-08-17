日本千葉暴雨造成有放射水排出　失蹤六旬翁疑尋回屍體

在上星期四（13日）於日本千葉縣發生的暴雨，日本國立量子科學技術研究所今日透露，他們一個放射線管理區域的地下室水浸，含有放射性物質的廢水可能流出外邊，暫時的檢測結果仍在標準以下。另外當局又發現了一具遺體，懷疑是之前失蹤的60多歲男子。
日本國立量子科學技術研究所今日表示，他們位於千葉市的研究所，受到上星期的暴雨影響，導致一個放射線管理區域浸水，部份染有放射性物質的廢水，可能已流入周邊。研究所又表示，在對周圍地區進行的的檢測結果和記錄顯示，降雨時殘留的放射性物質濃度已低於排放標準，因此，不會對環境造成影響。機構表示，他們的工作人員在上周四晚已發現地下室水浸，在周五確認水是因為地下室的門被水壓壓破，水位接近地下室的天花。該地下室有3個2至3米高的儲存裝置，儲存研究使用的具放射性物質的液體，相信有機會從儲存裝置的頂部流出。
另外，千葉縣警察在今早11時30分接到報案，表示在千葉市的一處田地上發現一名50至60多歲的男子伏在地上，警察到場證實男子已經死亡。懷疑屍體是附近一名在上星期暴雨後失蹤的60多歲男子，警察表示仍在調查死者身份以及搜索失蹤的男子，暴雨至今造成10人死亡。另外千葉縣及市在今日公布，在大雨影響而放置在路上的車，至周日全縣發現約2,700架，多條道路被堵塞，無法通行。而隨着今日是日本盂蘭節假期，車流激增，令交通阻塞情況十分嚴重。當局在採取行動將有關車輛移至路邊。