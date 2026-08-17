向金正恩示好？向南韓示威？特朗普突下令縮減美韓軍演規模

美國與南韓周一(17日)起展開為期11天的年度聯合軍演「乙支自由護盾」，惟美國總統特朗普在演習開始前數小時突然表示，已指示國防部長海格塞思大幅縮減今次軍演規模，指軍演耗費龐大，且大部分費用由美國承擔，又指軍演對北韓發出完全不當及帶有敵意的信號；並暗示南韓拒絕在伊朗戰事協助美方是原因之一。南韓國防部表示軍演正按照原定計劃進行。但南韓軍方稱，目前該聯合軍演正常開展，南韓總統府表示，韓美一直就維持牢固的聯合防衛態勢以及聯合軍演保持密切協調。

今次軍演由8月17日起至27日舉行，共有約1.8萬名南韓軍人及8,500名駐韓美軍參與，原定安排14次營級以上規模的野外機動訓練，並包括實彈射擊演習。演習內容聚焦無人機作戰、全球定位系統干擾及網絡攻擊等範疇，旨在提升應對北韓威脅的防衛能力。

不願向北韓發出敵意訊號 特朗普在社交平台表示，早已不滿美韓聯合軍演，批評有關演習耗資巨大。他稱，由於目前取消軍演已經為時已晚，故已指示赫格塞思「大幅縮減」演習規模，但未有進一步說明。他又強調，基於他與北韓領袖金正恩擁有非常良好關係，不希望美國參與向北韓發出完全不當及帶有敵意的訊號的軍事演習；又說自己擔任總統期間，北韓一直未有對美國構成威脅，並對他表現出尊重。他並提及，近期曾詢問南韓總統李在明是否願意與美國一同推動伊朗無核化，但遭對方一口拒絕。特朗普前一日發布7年前在板門店邊境跟金正恩的合照，稱兩人相處融洽。

美國輿論關注縮減美韓軍演規模將破壞美韓同盟關係，尤其北韓上周才試射過彈道導彈，加上華府正將原本部署在亞洲的軍事資源抽調到中東應付對伊朗戰事，將動搖亞洲盟友對美國遏制中國和北韓的信心。