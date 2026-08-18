紐約男菜刀斬七旬父　拒絕放下武器步步進逼遭警員擊斃

根據紐約市警局（NYPD）說法，事發於曼哈頓下東城（Lower East Side）盧德洛街（Ludlow Street）一棟住宅。警方下午4時左右接獲報案，指稱現場發生襲擊事件。警員進入大樓後，發現樓梯間留有大量血跡，循線上樓時遇見手持大型菜刀的54歲男子Wei Chan。

美國紐約市8月16日下午發生警察開槍事件，一名54歲男子涉嫌以菜刀斬傷75歲父親，警方獲報趕抵現場後，男子拒絕放下武器，並持刀朝警員逼近，警方開槍制止。男子送院後傷重不治，其父親則因頭部受傷送院治療，目前情況穩定。

警方表示，警員多次高聲命令男子放下武器，但對方拒絕配合，並持續朝警員逼近。基於安全考量，警方開槍擊中男子。救護人員隨後在現場施心肺復甦術（CPR），並將他送往貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）急救，但最終仍不治。

父送院時未知子已被擊斃

警方隨後在二樓發現男子75歲父親Chung Chan頭部有明顯刀傷。調查顯示，傷勢是遭兒子持刀斬傷所致。目前老翁情況穩定，預計可望康復。消息人士指出，Chung Chan送院時尚不知道兒子已經身亡。

紐約警方表示，涉案男子沒有犯罪前科，但曾有精神健康相關紀錄。事件中沒有警員受傷，警方也在現場查扣犯案用的菜刀，至於詳細犯案動機仍待進一步調查。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，已聽取警方簡報，並祝福受傷老翁早日康復。他強調，依照慣例，只要涉及警員開槍執法，紐約市警局都將展開內部調查，並依法公布員警隨身攝影機（Body Camera）畫面，以釐清事件經過。