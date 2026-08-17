俄烏戰爭｜俄軍指揮官涉虐待士兵 綁樹剪斷手指 逼挖坑喝尿(有片)

俄烏戰爭陷入膠著，俄羅斯軍官再傳出涉嫌虐待下級士兵的醜聞。英國《每日郵報》報道，網上流傳多段影片顯示，俄軍指揮官除了把士兵綁在樹上，又毆打他們，甚至剪斷手指，手段兇殘。報道指，經一輪凌虐後，指揮官把這些傷兵送上前線。 《每日郵報》指，有俄軍士兵疑遭指揮官施虐，除了被人虐打後綁在樹上，還被強逼挖掘比自己身高深很多的坑洞。從Telegram流傳影片可見，一名士兵站在深坑底部，指揮官向他扔一把鏟子，又不停厲聲斥責，命令士兵繼續挖掘，喝罵「為甚麼要休息？快點挖！」、「你又不用作戰，都不想挖坑嗎？！」、「你拿那些錢是做甚麼的？」、「去做事吧，把第二把鏟子咬在嘴裡！」

另有影片顯示，士兵被命令展示自己受傷流血的手，據稱上級指揮官剪掉他一隻手指。受虐士兵驚恐縮作一團，不想展示傷勢，指揮官就把斷指丟向他，稱「你不是說想喝東西嗎？」，接著疑似對著杯子小便，下令士兵喝下。 報道指，烏克蘭軍事記者Yuri Butusov近日把這些影片曝光，表示影片最初由俄軍媒體發布。指控涉及的是俄羅斯第36獨立近衛摩托化步兵旅，隸屬在烏克蘭作戰的部隊。據稱，士兵曾抱怨指揮官動用私刑，士兵只是輕微違規，就可能遭到上級殘酷懲罰。半數受虐士兵背部布滿疤痕，受傷的殘疾士兵也被送上前線。有畫面顯示，士兵腿部流血，疑似曾遭到虐打。

知情者爆料指，遭受酷刑後失蹤的士兵不是被登記為「戰鬥中失蹤」，就是被列為「貨物200」(Cargo 200)，這是俄軍用來形容陣亡士兵的術語。 報道指4名受虐士兵，分別是Vasily Vasilyevich Ivansky、Yevgeny Andreyevich Fomishin、Alexey Olegovich Chebotaryov)以及Anton Vitalyevich Yefimov。其中，Ivansky疑遭上級剪斷手指，據稱有人遭虐致死。 《每日郵報》稱，士兵或士兵家屬試圖向俄羅斯當局投訴，但遭軍方上級阻撓。因戰況持續，這些影片與指控目前無法獲得獨立媒體證實，拍攝時間及地點也不清楚。 報道指，這些影片在烏克蘭近期對俄發動開戰以來其中次最致命的襲擊之後曝光。行動中，烏軍襲擊俄國石油設施，造成13名俄羅斯人死亡，數十人受傷。