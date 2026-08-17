「比堅尼屁」現象？！ 網紅聲稱蜜蠟脫毛後放屁變得超大聲

美國一名女網紅稱，沒有人告知她做巴西式比堅尼蜜蠟脫毛有一個非常特別的副作用，就是放屁會變得大聲！她指，做臀部蜜蠟脫毛原本是想擁有如嬰兒般光滑的臀部，但從來無人說過毛髮脫光後，減少摩擦力，導致放屁的聲音變得較為響亮。雖然「比堅尼屁」現象尚未有科學實驗證明，但網上不少做過比堅尼脫毛的網民稱，也出現放屁變得響亮的情況，甚至大聲過老公放屁。

「不再有安靜的放屁」

被「比堅尼屁」困擾的網紅Sarah Baus指出，她現在的放屁聲是「Whap-pop-pop-pop-pop-pow」，不再有安靜的放屁。她解釋，「當你放屁時，臀部毛髮會產生摩擦，讓氣體通過時不那麼明顯。當毛髮被拔除後，沒有任何阻力。」有網民留言：「我每次放屁都超大聲，真的很尷尬！」、「自從除毛後，我的屁聲都贏過我老公！」有人則分享小訣竅：「如果用手拉開一邊臀部，放屁時就不會有聲音，因為你移開了會產生聲音的地方。」

建議穿著透氣內褲

有蜜蠟脫毛店老闆向《紐約郵報》稱，網上確實流傳剃掉私處的毛髮會導致「比基尼屁」的現象，但其大多數客戶從未抱怨過放屁聲過大。她指出，「脫毛後皮膚會變得光滑，所以我能理解這樣一種理論：皮膚與皮膚接觸增多，尤其是在潮濕的情況下，偶爾會產生一些意想不到的聲音。」她建議保持有關部位乾爽，穿著寬鬆和透氣的內褲和衣服，或有助減少皮膚之間的摩擦和濕度。