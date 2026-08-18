伊朗局勢｜特朗普：不尋求延長美伊諒解備忘錄　喜歡將霍峽劃為領土想法

美國和伊朗達成的諒解備忘錄談判期限周一屆滿，至今仍未有進展。美國總統特朗普表明華府不尋求延長諒解備忘錄，重申美國正全面控制霍爾木茲海峽，並指他喜歡美國可以將海峽宣布為美國領土這個想法。有伊朗官員對傳媒表示，伊朗將轉為進攻態勢，並可能發動攻擊，以打破美國海上封鎖。
特朗普重申伊朗不能擁有核武，指伊朗想要達成協議，但未準備好接受美方的條件，相信難以達成自己心目中認為必要的協議。特朗普表明華府不尋求延長諒解備忘錄。特朗普又再次聲稱美國正透過封鎖，完全控制霍爾木茲海峽，並指他喜歡美國可以將海峽宣布為美國領土這個想法。至於他較早時表示若阿曼阻礙美國重新開放霍爾木茲海峽，美國會攻擊阿曼，特朗普說阿曼的行為不太好，但美國可以輕易地處理。
伊朗革命衛隊否認有官員與特朗普存秘密溝通渠道
特朗普周一(17日)較早時候對霍士新聞表示，他與伊朗革命衛隊官員存在秘密溝通渠道，又稱伊朗正處於下風，應該舉白旗投降。伊朗革命衛隊否認特朗普的說法，形容他因為戰爭失敗及絕望，產生了幻覺及噩夢。伊朗外交部發言人則表示，特朗普的言論旨在製造伊朗決策層內部存在分歧的假象，暴露了美方的絕望心態。
有伊朗高層官員對路透社表明，伊朗已對外交工作失去信心，已決定將政策性質從防禦轉向全面進攻，並指，若美國未能在未來數周全面落實諒解備忘錄，伊朗可能發動軍事攻擊，以打破美國的海上封鎖。