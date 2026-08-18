伊朗局勢｜特朗普：不尋求延長美伊諒解備忘錄　喜歡將霍峽劃為領土想法

美國和伊朗達成的諒解備忘錄談判期限周一屆滿，至今仍未有進展。美國總統特朗普表明華府不尋求延長諒解備忘錄，重申美國正全面控制霍爾木茲海峽，並指他喜歡美國可以將海峽宣布為美國領土這個想法。有伊朗官員對傳媒表示，伊朗將轉為進攻態勢，並可能發動攻擊，以打破美國海上封鎖。

特朗普重申伊朗不能擁有核武，指伊朗想要達成協議，但未準備好接受美方的條件，相信難以達成自己心目中認為必要的協議。特朗普表明華府不尋求延長諒解備忘錄。特朗普又再次聲稱美國正透過封鎖，完全控制霍爾木茲海峽，並指他喜歡美國可以將海峽宣布為美國領土這個想法。至於他較早時表示若阿曼阻礙美國重新開放霍爾木茲海峽，美國會攻擊阿曼，特朗普說阿曼的行為不太好，但美國可以輕易地處理。