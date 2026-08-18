7屆滑雪女冠軍5米高台跳水　胸部慘撞水面爆肺(有片)

曾獲七屆英國滑雪冠軍、連續4屆代表英國出戰冬奧的前運動員Chemmy Alcott，在法國度假期間從5米高平台跳入冰川湖，由於旋轉失誤，她的胸部重重撞擊水面導致氣胸，即俗稱「爆肺」，令她嘆慨嘆：「一堂關於旋轉的昂貴教訓」。
綜合報道，現年44歲的Chemmy Alcott在退役後擔任英國廣播公司(BBC)節目主持人，她於13日於Instagram(IG)上載影片表示，她在法國安錫(Annecy)度假期間，嘗試前空翻跳水失敗，胸部重擊水面導致爆肺。她發布的影片顯示，Chemmy落入水中，身體前傾，一隻腳在前，另一隻腳在後。畫面很快切換到她穿著病人服，身上連著各種電線，腋下似乎還插著胸腔引流管的相片。
Chemmy：比假期多了幾天在醫院過夜
Chemmy指出，由於旋轉失誤落水，令她感到很尷尬，「大多數人從5米跳台上做前空翻時，時機把握不好就會氣喘，顯然我做事從來不會半途而廢」，於是她返回平台又跳了一次，但很快感到自己呼吸困難，才意識到身體發生的問題。Chemmy自嘲：「結果導致肺塌陷、胸腔引流，還讓我付出了慘痛的代價才學會旋轉。」她隨後被送院救治，不得不進行胸腔引流。她還在內文幽默表示：「一個時機把握不好的前空翻，一次重重的落地，一次肺部塌陷，一次胸腔引流，還有比假期多了幾天在醫院過夜……我絕對愛安錫……但我不太確定它是否也愛我。