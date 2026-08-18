7屆滑雪女冠軍5米高台跳水　胸部慘撞水面爆肺(有片)

曾獲七屆英國滑雪冠軍、連續4屆代表英國出戰冬奧的前運動員Chemmy Alcott，在法國度假期間從5米高平台跳入冰川湖，由於旋轉失誤，她的胸部重重撞擊水面導致氣胸，即俗稱「爆肺」，令她嘆慨嘆：「一堂關於旋轉的昂貴教訓」。

綜合報道，現年44歲的Chemmy Alcott在退役後擔任英國廣播公司(BBC)節目主持人，她於13日於Instagram(IG)上載影片表示，她在法國安錫(Annecy)度假期間，嘗試前空翻跳水失敗，胸部重擊水面導致爆肺。她發布的影片顯示，Chemmy落入水中，身體前傾，一隻腳在前，另一隻腳在後。畫面很快切換到她穿著病人服，身上連著各種電線，腋下似乎還插著胸腔引流管的相片。