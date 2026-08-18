房東驅逐欠租房客　驚見失竊8年畢卡索簽名名畫(有片)

知名藝術大師畢加索(Pablo Picasso)一幅全球僅存30幅親筆簽名的珍貴版畫《鬥牛士》(Torero)，在失竊長達8年後竟奇蹟般重見天日。這幅畫作於2018年從美國威斯康辛州的一間畫廊被偷走，原以為凶多吉少，沒想到日前由當地一名房東在清理遭驅逐租客的空屋時意外發現，並順利重回畫廊主人手中。

綜合報道，威斯康辛州密爾瓦基房東Tim Dertz日前在清理一間因租客欠租而被驅逐離開的套房時，發現牆上掛著一幅位置奇特、頂部積滿厚厚灰塵的畫作。Tim Dertz將畫作拿給經營古董生意的朋友鑑賞，朋友一眼認出這是畢加索的作品，且極可能是2018年當地鬧得沸沸揚揚的畫廊失竊案主角。Tim Dertz隨即將畫作交給密爾瓦基警方。經警方聯繫畫廊主人Bill DeLind比對，畫框背面依然完好地貼著「德林德藝術品鑑定所」的標籤，確認正是失竊多年的《鬥牛士》。Bill DeLind激動表示：「我當時完全講不出話來，整個人百感交集，真的太不可思議，它繞了一大圈，最後圓滿歸來。」