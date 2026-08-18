房東驅逐欠租房客　驚見失竊8年畢卡索簽名名畫(有片)

知名藝術大師畢加索(Pablo Picasso)一幅全球僅存30幅親筆簽名的珍貴版畫《鬥牛士》(Torero)，在失竊長達8年後竟奇蹟般重見天日。這幅畫作於2018年從美國威斯康辛州的一間畫廊被偷走，原以為凶多吉少，沒想到日前由當地一名房東在清理遭驅逐租客的空屋時意外發現，並順利重回畫廊主人手中。
綜合報道，威斯康辛州密爾瓦基房東Tim Dertz日前在清理一間因租客欠租而被驅逐離開的套房時，發現牆上掛著一幅位置奇特、頂部積滿厚厚灰塵的畫作。Tim Dertz將畫作拿給經營古董生意的朋友鑑賞，朋友一眼認出這是畢加索的作品，且極可能是2018年當地鬧得沸沸揚揚的畫廊失竊案主角。Tim Dertz隨即將畫作交給密爾瓦基警方。經警方聯繫畫廊主人Bill DeLind比對，畫框背面依然完好地貼著「德林德藝術品鑑定所」的標籤，確認正是失竊多年的《鬥牛士》。Bill DeLind激動表示：「我當時完全講不出話來，整個人百感交集，真的太不可思議，它繞了一大圈，最後圓滿歸來。」
失而復得經歷料帶擘這版畫接近估價上限
《鬥牛士》版畫是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。德林德透露，該畫作在2018年失竊時的鑑定價值約在3.5萬至5萬美元(約27.5萬至39.2萬港元)，雖然市場行情變化不大，但考量到這段曲折離奇的失而復得經歷，預計目前價值更接近5萬美元上限。密爾瓦基警方表示，雖然當地對於竊盜與財產犯罪的追訴權時效通常為6年，本案失竊至今已滿8年，但本案目前仍處於深入調查階段，聯邦調查局(FBI)密爾瓦基辦事處則對此案保持低調拒絕評論。目前該幅畢加索版畫暫時由密爾瓦基警方保管，當年的委託賣家正透過畫廊與保險公司協調後續的產權與理賠問題。為這場歷經8年的懸案，總算劃下句點。
🎨2018'de çalınan Picasso bulundu— Medyascope (@medyascope) August 17, 2026
⏳ABD'nin Milwaukee kentindeki bir galeriden 2018 yılında çalınan 50 bin dolar değerindeki imzalı Picasso eseri, sekiz yıl sonra tahliye edilen bir dairede bulundu
🧹Evi temizlerken eseri fark eden ev sahibinin polise haber vermesiyle Picasso… pic.twitter.com/cDhUjKLgDI