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出版：2026-Aug-18 13:55
更新：2026-Aug-18 13:55

日本Meta防青少年輕生 搜尋關鍵字將通知家長｜珍惜生命

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Meta

Meta已在日本設立防止青少年自殺的新功能，若13至17歲的用戶在社交媒體Instagram多次搜尋相關關鍵字，系統便會通知家長。(資料圖片)

Meta日本子公司周一(17日)宣布，上周五(14日)已於日本設立防止青少年自殺的新功能，若13至17歲的用戶在社交媒體Instagram多次搜尋相關關鍵字，系統便會通知家長。

《讀賣新聞》報道，這項功能希望也能防範青少年在暑假將結束之際，自殺宗數增加的情況出現。Meta這項通知家長的功能已在美國、英國等部分國家推出。

社交媒體｜家長須與子女帳號連結

通知功能的操作是，13至17歲的用戶若在Instagram搜尋「自殺」、「自殘」等關鍵字，描述輕生的語句，Instagram便會發送電郵通知到事前設定好的電郵地址，但家長必須在「家長監護功能」設定，與家中孩子的帳號連結，才能啟動這項通知功能。

Instagram

在日本，Instagram 13至17歲用戶若搜尋「自殺」、「自殘」等關鍵字，描述輕生的語句，系統便會通知家長。(資料圖片)

社交媒體｜Instagram已限制青少年用戶瀏覽輕生內容

Instagram的用戶整體上年輕人較多，已實施類似的防範措施，即13至17歲的用戶若搜尋輕生有關關鍵字，便會限制用戶閱覽這類內容。

因憂慮Instagram等社交媒體引發欺凌、自殺等案件，各國正推動相關防範措施。例如，澳洲去年12月成為全球第一個禁止16歲以下青少年使用社交媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等平台都不能使用。

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