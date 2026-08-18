日本女大胃王鯨吞755碗蕎麥麵　店家震驚：破紀錄了(有片)

日本一名女大胃王近日完成一項驚人壯舉。多部田睡睡(多部田ねる)於上周三(12日)在網上宣布，她挑戰位於岩手縣盛岡市的百年老字號「東屋」餐廳招牌美食「碗子蕎麥麵」，一口氣「鯨吞」755碗，成功刷新這間擁有119年歷史餐廳的最高紀錄。
綜合報道，多部田睡睡在社群平台上傳一張照片表示，自己「打破了東屋蕎麥麵的歷史紀錄」。她在文中興奮寫道:「一共吃了755碗！打破了之前的歷史紀錄！」她還感慨分享心得：「蕎麥麵真的太好吃了，配料種類也很多，吃起來真的很有意思。」多部田睡睡是競技型大胃王選手兼網路直播主，曾在2026年「東京電視台巨型美食新女王大賽」中奪下冠軍頭銜。她平時經常在直播網站「Fuwatch」上直播自己獨自進食的過程，累積不少粉絲關注。
創立於1907年的百年老店「東屋」也在社交平台X自家官方帳號上發布這項破紀錄消息。店家難掩驚訝地寫道：「怎麼辦？新紀錄誕生了！」並正式宣布：「東屋蕎麥麵挑戰賽2026最高紀錄：755碗。這是我們119年歷史上的最高紀錄」。
755碗碗子蕎麥麵等如50碗正常份量蕎麥麵
報道提到，「碗子蕎麥麵」是岩手縣傳承數百年的「盛情款待」文化象徵，侍應會全程站在食客身旁,每當客人吞下碗中最後一口麵，侍應便會一邊高喊口號「來吧，再來一碗」，一邊迅速將新的一口分量麵條倒入碗中，如此循環不停，直到食客投降認輸為止。報道更指，每15個小碗的麵量總和，大約等同於一碗普通份量的蕎麥麵，換算下來，多部田睡睡等於一口氣吞下了整整50碗正常份量的蕎麥麵份量。在多部田睡睡之前的最高紀錄保持者，是一名成功吃下753碗「碗子蕎麥麵」的女食客，僅與多部田睡睡相差2碗。