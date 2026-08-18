狗狗車禍後遭棄養一年終有新家　驚見新主人正是「媽媽」

美國一隻狗狗因為一場突如其來的車禍與主人被迫分離。詎料將近1年後，他們竟然在收容所重逢，狗狗看到主人的第一個反應，也讓現場工作人員瞬間紅了眼眶。

綜合報道，動物保護組織聖地牙哥人道協會(San Diego Humane Society)於上周三(12日)，在社交平台Facebook分享這個真實故事。當地女子Ana於去年遇上車禍陷入昏迷，其家人無力照顧其愛犬「Haze」，只此將牠送往人道協會收容所。由於Haze乖巧聰明，很快就擄獲職員的心，大家原本都認為這隻既年輕又漂亮的狗狗應該很快就能找到新家，甚至多次帶牠上節目，希望替牠尋找領養人，Haze始終沒有找到新主人。