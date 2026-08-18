狗狗車禍後遭棄養一年終有新家　驚見新主人正是「媽媽」

美國一隻狗狗因為一場突如其來的車禍與主人被迫分離。詎料將近1年後，他們竟然在收容所重逢，狗狗看到主人的第一個反應，也讓現場工作人員瞬間紅了眼眶。
綜合報道，動物保護組織聖地牙哥人道協會(San Diego Humane Society)於上周三(12日)，在社交平台Facebook分享這個真實故事。當地女子Ana於去年遇上車禍陷入昏迷，其家人無力照顧其愛犬「Haze」，只此將牠送往人道協會收容所。由於Haze乖巧聰明，很快就擄獲職員的心，大家原本都認為這隻既年輕又漂亮的狗狗應該很快就能找到新家，甚至多次帶牠上節目，希望替牠尋找領養人，Haze始終沒有找到新主人。
主人瀏覽待領養犬驚見愛犬Haze
在此同時，Ana也逐漸康復，經過將近1年，她原以為Haze早已被其他家庭領養，直至某日上網瀏覽待領養犬隻時，卻看到一張熟悉的臉，竟然就是自己朝思暮想的Haze，Ana立即聯絡收容所，沒多久便回去接牠。
當職員把Haze帶出來時，牠先小心翼翼靠近Ana，接著開始蹭她、舔她，尾巴也搖起來；沒過多久，Haze更激動地撲上前，努力往Ana懷裡鑽。職員都大受感動，他們形容Haze當時的身體逐漸放鬆，眼神也變得安心：「牠知道，那就是媽媽。」原來這近1年的等待，Haze不是要等待別人找牠，而是牠一直在等「媽媽」前來帶牠回家。