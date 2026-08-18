夏威夷被颱風拉拉吹襲　火山頂8月罕見落雪

美國夏威夷日前被颱風「拉拉」（Lala）吹襲，除了強風、豪雨及洪水威脅，更令位於島上的毛納基火山（Mauna Kea）山頂飄起「八月雪」，當地人嘖嘖稱奇。
4107米山峰飄雪
毛納基火山天文台周邊及道路被冰雪覆蓋，山頂呈現一片白茫茫景象。受到結冰及路面狀況影響，通往山頂的道路也暫時關閉，直到另行通知。
毛納基火山山頂海拔約4,207米，即使夏威夷海平地氣溫處於攝氏20多度，山頂氣溫卻可能降至冰點附近甚至更低，因此在特殊天候條件下落雪，並非不可能。氣象觀測顯示。報道預測，隨著「拉拉」逐漸減弱，毛納基火山的降雪也將逐步停止。
這次熱帶風暴「拉拉」8月16日吹襲夏威夷時，為當地帶來大量降雨，同時高海拔山區氣溫降至接近或低於冰點，雨水與低溫條件結合後，最終在毛納基火山頂形成降雪。
100棟房屋受損1死2傷
不過，相較於山頂的降雪，熱帶風暴「拉拉」對夏威夷其他地區造成的影響更加明顯。報導指出，風暴持續帶來強風與大量降雨，部分地區甚至出現大量降雨，並引發危險洪水。據悉，「拉拉」是自1871年以來，第一個影響夏威夷大島的颶風，截至目前已超過100棟房屋受損，釀1死2傷。
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Hurricane Lala is producing some of the most bizarre storm conditions you will ever see on Hawaii’s Big Island.— Backpirch Weather (@BackpirchCrew) August 15, 2026
At the summit of Mauna Kea, which rises 13,824 ft above sea level, a whiteout of tropical rain is being propelled by winds up to 140 MPH at an icy temperature of 38 F. pic.twitter.com/pXkmmNhNtO
The Mauna Kea Summit in #Hawaii has a temp of 39°, wind chill of 19° with heavy rain and gusts to 140+ mph. Check out the lovely conditions at 13,803 ft from Hurricane #Lala. pic.twitter.com/4H4VZZ48gJ— Matt Devitt (@MattDevittWX) August 16, 2026