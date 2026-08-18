夏威夷被颱風拉拉吹襲　火山頂8月罕見落雪

美國夏威夷日前被颱風「拉拉」（Lala）吹襲，除了強風、豪雨及洪水威脅，更令位於島上的毛納基火山（Mauna Kea）山頂飄起「八月雪」，當地人嘖嘖稱奇。

4107米山峰飄雪

毛納基火山天文台周邊及道路被冰雪覆蓋，山頂呈現一片白茫茫景象。受到結冰及路面狀況影響，通往山頂的道路也暫時關閉，直到另行通知。

毛納基火山山頂海拔約4,207米，即使夏威夷海平地氣溫處於攝氏20多度，山頂氣溫卻可能降至冰點附近甚至更低，因此在特殊天候條件下落雪，並非不可能。氣象觀測顯示。報道預測，隨著「拉拉」逐漸減弱，毛納基火山的降雪也將逐步停止。