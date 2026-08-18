日本千葉縣暴雨增至13死1失蹤　道路鐵路未完全恢復

日本千葉縣發生的特大暴雨，導致大量地方水浸事件，至今已經5日，救援人員今日（18日）再發現2具遺體，至今造成13人死亡1人失蹤。當地的鐵路及道路仍未完全恢復，有乘客需要等3個小時接駛巴士上班，而日本首相高市早苗指，有人被困在地下道路死亡的事件是不能接受，要求尋找避免發生的方案。

千葉縣公布，至今日下午4時為止，大雨造成13人死亡37人受傷，仍有1人失蹤。全縣3楝房屋在大雨下全毀，另有63楝不同程度損壞，還有2,314楝曾遭水浸。JR東日本表示，千葉縣的外房線大網站至譽田站因為路軌下的泥土流失，需要時間填補而仍然服務中斷，需要透過接駁巴士接送居民上下班，但上午繁忙時間等車人群大排長龍。有千葉縣茂原市居民透露，即使自己提早出門口，仍因為需要等候接駁巴士而要遲到。而當局表示，千葉市的綠區，仍有約50戶未有食水供應。千葉市水務局需要派出水車向居民供水。