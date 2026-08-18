加拿大母親手臂紋鍵盤私密溝通 自閉症兒拼出「Mama」感動網民(有片)

加拿大一名母親在手臂紋上整副鍵盤圖案，就是為了與患上自閉症、無法說話的11歲兒子溝通，不僅感動網民，也鼓勵了其他面臨相同困境的自閉症患者家庭。
11歲的亨特(Hunter)因無法說話，須使用AAC輔助溝通裝置，是一種可讓用者點選詞彙和符號的平板裝置，跟其他人溝通。有天，亨特與母親弗萊徹(Jessica Fletcher)外出用餐，AAC平板電力耗盡，他就在餐巾紙上畫出鍵盤，隨即指著字母點餐。
弗萊徹憶述，這一幕令她深深震撼，「這讓我意識到不能讓他(兒子)只倚賴科技，因為科技隨時可能失靈」。
自閉症｜母子可私密交談
弗萊徹下定決心，即聯絡紋身師，在手臂紋上一副鍵盤圖案，包括字母、笑臉、哭臉和「我愛你」的按鍵圖案。她向亨特揭曉這份驚喜、展示手臂時，亨特拼出的第一個詞彙就是「媽媽」(mama)。
此外，相較於AAC裝置會大聲唸出內容，手臂紋身溝通法，讓弗萊徹與亨特可以交談，多了一份只屬於母子倆的私隱和安全感。
自閉症｜衣服袖子印上鍵盤
弗萊徹上月初在Facebook分享兒子亨特使用「紋身鍵盤」的影片迅即爆紅，累計1.1億次點擊觀看、逾228萬按讚。弗萊徹表示，「我們消除溝通障礙，就是給了不能說話的人展示真正自我的機會」。
弗萊徹說，有服裝公司邀請她合作，生產袖子印有鍵盤的上衣，亨特的同學紛紛表示想要，「這樣他們就能在操場上跟他說話，還能悄悄地分享秘密」。
許多家長、醫生、護理員及緊急救護人員也紛紛轉發並聲援這項消除溝通障礙的行動，也有紋身師願意為自閉症兒童及家人提供免費服務。
自閉症｜媽媽：身上多千道傷痕也願意
弗萊徹有感而發，「若能讓兒子有多一種溝通方式，就算在身上多1,000道傷痕，我也願意。」