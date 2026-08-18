加拿大母親手臂紋鍵盤私密溝通 自閉症兒拼出「Mama」感動網民(有片)

母親弗萊徹在手臂紋上整副鍵盤圖案，讓無法說話的自閉症兒子點著字母，跟她溝通。(互聯網)

加拿大一名母親在手臂紋上整副鍵盤圖案，就是為了與患上自閉症、無法說話的11歲兒子溝通，不僅感動網民，也鼓勵了其他面臨相同困境的自閉症患者家庭。

11歲的亨特(Hunter)因無法說話，須使用AAC輔助溝通裝置，是一種可讓用者點選詞彙和符號的平板裝置，跟其他人溝通。有天，亨特與母親弗萊徹(Jessica Fletcher)外出用餐，AAC平板電力耗盡，他就在餐巾紙上畫出鍵盤，隨即指著字母點餐。

弗萊徹憶述，這一幕令她深深震撼，「這讓我意識到不能讓他(兒子)只倚賴科技，因為科技隨時可能失靈」。